Копенгаген

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26083 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155976 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138884 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134606 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134611 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196345 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77570 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Німецький розробник програмного забезпечення SAP обігнав данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk, ставши найдорожчою компанією Європи з оцінкою у 312 млрд євро. Акції SAP зросли на 40%.

Економіка • 24 березня, 16:31 • 11836 перегляди

Вдихали кокаїн з шаблі: телевізійники викрили "наркотичну" залежність у колі охоронців королівської сім'ї Данії

Датський телеканал TV2 повідомив, що королівська гвардія Данії вживала кокаїн під час служби. Гвардійці були звільнені, оштрафовані та отримали судимість. Громадськість Данії стурбована інцидентом, бо гвардійці охороняють важливі об'єкти у країні.

Новини Світу • 20 березня, 19:17 • 11716 перегляди

"Чарівний" Единбург прийме старт велоперегонів Tour de France у 2027 році

Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.

Спорт • 20 березня, 08:19 • 13021 перегляди

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що росія готується до конфліктів з країнами Європи

Голова Єврокомісії заявила, що росія розширює військово-промислові потужності та готується до конфронтації з європейськими демократіями. Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій рф.

Політика • 18 березня, 16:36 • 65506 перегляди

У Данії помітили близько 20 дронів над портом, поліція почала розслідування

У порту Кьоге біля Копенгагена помічено до 20 невпізнаних безпілотників. Поліція підтвердила спостереження чотирьох великих БПЛА і почала розслідування інциденту на тлі побоювань про російські гібридні атаки.

Новини Світу • 4 січня, 15:44 • 28504 перегляди

Пожежа сталася в Ейфелевій вежі: евакуйовано понад тисячу людей

У шахті ліфта між першим та другим поверхами Ейфелевої вежі спалахнула пожежа через перегрівання кабелю. Близько 1200 людей було евакуйовано, пожежу вдалося загасити.

Новини Світу • 24 грудня, 12:09 • 13567 перегляди

путін не повинен покладатися на нашу підтримку - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина залишається одним з найбільших прихильників України після США. Він наголосив, що мета ФРН- захист незалежності та суверенітету України.

Політика • 14 жовтня, 14:30 • 15442 перегляди

Швеція підозрює, що за атаками на ізраїльські посольства може стояти Іран

Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.

Новини Світу • 4 жовтня, 06:31 • 15404 перегляди

Нове кіберспортивне досягнення України: NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2

NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2.

Новини Бізнесу • 23 вересня, 09:59 • 19207 перегляди

Поляка, який напав на прем'єрку Данії Фредеріксен, засудили до ув'язнення й депортації

39-річного громадянина Польщі засуджено до 4 місяців ув'язнення за напад на прем’єрку Данії Метте Фредеріксен. Суд також заборонив йому в'їзд до Данії на 6 років.

Новини Світу • 7 серпня, 14:56 • 18107 перегляди

Поляк, який напав на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, відкидає відповідальність

39-річний поляк, обвинувачений у нападі на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, заявив у суді, що нічого не пам'ятає. Він заперечує відповідальність, посилаючись на вживання алкоголю і 'поганий день'.

Новини Світу • 6 серпня, 15:04 • 20376 перегляди

Ракети до ППО та боєприпаси для артилерії: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

США надають Україні новий пакет військової допомоги вартістю $200 млн. Він включає боєприпаси для NASAMS і HIMARS, ракети ППО, артилерійські снаряди, протитанкові системи та інше обладнання.

Війна • 29 липня, 16:30 • 34527 перегляди

Танки, дрони та боєприпаси: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard 1 A5, снаряди для ЗРК Gepard, дрони та інше обладнання. Пакет містить техніку та спорядження для посилення обороноздатності України.

Війна • 29 липня, 16:13 • 33279 перегляди

Велоспорт: "Тур де Франс" у 2026 році стартує з Барселони

Велоперегони "Тур де Франс" стартують з Барселони у 2026 році, і це буде третій раз за їхню більш ніж столітню історію, коли вони розпочнуться в Іспанії.

Спорт • 18 червня, 09:34 • 15681 перегляди

У Данії арештували нападника на прем'єрку Фредеріксен, ним виявився поляк

39-річний поляк був ув'язнений до 20 червня за те, що нібито напав на Прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, вдаривши її по плечу в центрі Копенгагена.

Політика • 8 червня, 20:16 • 45794 перегляди

На прем'єрку Данії напали у Копенгагені

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Култорвет в Копенгагені в п'ятницю ввечері, що шокувало її.

Політика • 7 червня, 19:46 • 25929 перегляди

Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф та елементом політики геноциду

Комітет ПАРЄ з питань культури одноголосно визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни росії проти України та елементом її політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.

Війна • 28 травня, 13:32 • 18709 перегляди

Єрмак обговорив Формулу миру та Глобальний саміт з лідерами ЄС у Брюсселі

Під час своєї поїздки з Копенгагена Андрій Єрмак зустрівся з лідерами ЄС у Брюсселі, щоб обговорити Українську формулу миру, майбутній Глобальний саміт та згуртування міжнародної підтримки для України.

Політика • 15 травня, 14:15 • 22355 перегляди

Зміна клімату все більше загрожує здоров’ю людей - агенція ЄС про стан довкілля

Згідно зі звітом Європейського агентства з навколишнього середовища, зміна клімату посилює повені, посухи та погіршує якість води, створюючи все більшу загрозу для здоров'я людей.

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У Данії в історичній будівлі фондової біржі Копенгагена спалахнула пожежа, впав шпиль

В історичній будівлі Старої фондової біржі в Копенгагені спалахнула пожежа, яка охопила її культовий шпиль у вигляді драконячих хвостів, що впав на дах.

Культура • 16 квітня, 08:09 • 18232 перегляди

Данія зведе в Україні екобудинки для психологічної реабілітації сиріт

Данія планує побудувати екологічні містечка у трьох містах України, щоб забезпечити житлом та психологічною підтримкою дітей, позбавлених батьківського піклування.

Суспільство • 15 квітня, 10:21 • 16403 перегляди

Зеленський назвав формати сили України, які мають бути забезпечені для програшу терору рф

Президент Зеленський заявив, що для того, щоб російський терор програв, необхідно забезпечити всі формати української сили, включаючи економічну стабільність, тиск партнерів на росію та якомога сильнішу глобальну консолідацію.

Війна • 10 квітня, 17:54 • 33066 перегляди

Зеленський та президентка Швейцарії обговорили підготовку до першого Саміту миру

Зеленський і президент Швейцарії Амхерд обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії в червні, продовживши роботу над реалізацією Формули миру, заснованої на попередніх зустрічах радників з національної безпеки.

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