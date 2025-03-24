Копенгаген

Єрмак обговорив Формулу миру та Глобальний саміт з лідерами ЄС у Брюсселі

Під час своєї поїздки з Копенгагена Андрій Єрмак зустрівся з лідерами ЄС у Брюсселі, щоб обговорити Українську формулу миру, майбутній Глобальний саміт та згуртування міжнародної підтримки для України.