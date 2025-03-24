Копенгаген

Німецький розробник програмного забезпечення SAP обігнав данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk, ставши найдорожчою компанією Європи з оцінкою у 312 млрд євро. Акції SAP зросли на 40%.
Датський телеканал TV2 повідомив, що королівська гвардія Данії вживала кокаїн під час служби. Гвардійці були звільнені, оштрафовані та отримали судимість. Громадськість Данії стурбована інцидентом, бо гвардійці охороняють важливі об'єкти у країні.
Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.
Голова Єврокомісії заявила, що росія розширює військово-промислові потужності та готується до конфронтації з європейськими демократіями. Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій рф.
У порту Кьоге біля Копенгагена помічено до 20 невпізнаних безпілотників. Поліція підтвердила спостереження чотирьох великих БПЛА і почала розслідування інциденту на тлі побоювань про російські гібридні атаки.
У шахті ліфта між першим та другим поверхами Ейфелевої вежі спалахнула пожежа через перегрівання кабелю. Близько 1200 людей було евакуйовано, пожежу вдалося загасити.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина залишається одним з найбільших прихильників України після США. Він наголосив, що мета ФРН- захист незалежності та суверенітету України.
Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.
NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2.
39-річного громадянина Польщі засуджено до 4 місяців ув'язнення за напад на прем’єрку Данії Метте Фредеріксен. Суд також заборонив йому в'їзд до Данії на 6 років.
39-річний поляк, обвинувачений у нападі на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, заявив у суді, що нічого не пам'ятає. Він заперечує відповідальність, посилаючись на вживання алкоголю і 'поганий день'.
США надають Україні новий пакет військової допомоги вартістю $200 млн. Він включає боєприпаси для NASAMS і HIMARS, ракети ППО, артилерійські снаряди, протитанкові системи та інше обладнання.
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard 1 A5, снаряди для ЗРК Gepard, дрони та інше обладнання. Пакет містить техніку та спорядження для посилення обороноздатності України.
Велоперегони "Тур де Франс" стартують з Барселони у 2026 році, і це буде третій раз за їхню більш ніж столітню історію, коли вони розпочнуться в Іспанії.
39-річний поляк був ув'язнений до 20 червня за те, що нібито напав на Прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, вдаривши її по плечу в центрі Копенгагена.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Култорвет в Копенгагені в п'ятницю ввечері, що шокувало її.
Комітет ПАРЄ з питань культури одноголосно визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни росії проти України та елементом її політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.
Під час своєї поїздки з Копенгагена Андрій Єрмак зустрівся з лідерами ЄС у Брюсселі, щоб обговорити Українську формулу миру, майбутній Глобальний саміт та згуртування міжнародної підтримки для України.
Згідно зі звітом Європейського агентства з навколишнього середовища, зміна клімату посилює повені, посухи та погіршує якість води, створюючи все більшу загрозу для здоров'я людей.
В історичній будівлі Старої фондової біржі в Копенгагені спалахнула пожежа, яка охопила її культовий шпиль у вигляді драконячих хвостів, що впав на дах.
Данія планує побудувати екологічні містечка у трьох містах України, щоб забезпечити житлом та психологічною підтримкою дітей, позбавлених батьківського піклування.
Президент Зеленський заявив, що для того, щоб російський терор програв, необхідно забезпечити всі формати української сили, включаючи економічну стабільність, тиск партнерів на росію та якомога сильнішу глобальну консолідацію.
Зеленський і президент Швейцарії Амхерд обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії в червні, продовживши роботу над реалізацією Формули миру, заснованої на попередніх зустрічах радників з національної безпеки.