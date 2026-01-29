США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа

Представники США, Данії та Гренландії провели тристоронню зустріч у Вашингтоні, щоб обговорити нову рамкову угоду щодо безпеки в Арктиці. Перемовини стали відповіддю на тиск президента Дональда Трампа, який раніше погрожував анексією острова та введенням 25% мит для європейських країн, але згодом погодився на дипломатичний шлях розв’язання питання. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Основним завданням зустрічі став пошук формату, який задовольнить вимоги Білого дому щодо "повної військової свободи" на острові, не порушуючи при цьому суверенітет Данії. Державний секретар Марко Рубіо під час виступу в Сенаті заявив, що переговори проходять професійно і США перебувають у "хорошому становищі". Хоча Данія та Гренландія категорично відмовилися від продажу територій, вони висловили готовність переглянути оборонний договір 1951 року, щоб надати американським військам більше можливостей для стримування впливу росії та Китаю.

Ми маємо процес, який приведе нас до хорошого результату для всіх – наголосив Рубіо.

Раніше в Давосі Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте оголосив про "рамкову угоду", яка передбачає розширення присутності Альянсу в регіоні та спільне освоєння мінеральних ресурсів.

Військовий "карт-бланш" та нові загрози

Як повідомляє Bloomberg, Вашингтон прагне зняти обмеження, за якими він зобов’язаний консультуватися з Копенгагеном перед будь-якою зміною чисельності військ у Гренландії. Трамп наполягає на праві розміщувати будь-які види озброєння, включаючи ракетні системи, без часових лімітів. Водночас лідери Данії та Гренландії активно шукають підтримки в Берліні та Парижі, щоб сформувати єдину європейську позицію та не допустити одноосібного контролю США над стратегічним регіоном.

У Німеччині знову закликали бойкотувати ЧС-2026 на тлі заяв Трампа щодо Гренландії

Ситуація залишається напруженою, оскільки президент США розглядає Гренландію як ключовий актив національної безпеки. Хоча він тимчасово відмовився від ідеї силового захоплення, скасування мит на європейські товари прямо прив’язане до успіху цих переговорів. Очікується, що остаточний текст нової угоди буде представлений до травня 2026 року.

Рубіо заявив, що переговори щодо угоди про безпеку в Гренландії розпочалися успішно