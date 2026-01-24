$43.170.01
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 13655 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 29603 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 30241 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 28059 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25352 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 46474 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 41783 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21106 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 27714 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Ексклюзив
У Німеччині знову закликали бойкотувати ЧС-2026 на тлі заяв Трампа щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент німецького клубу "Санкт-Паулі" Оке Геттліх пропонує бойкотувати ЧС-2026 через заяви Дональда Трампа щодо Гренландії. Він вважає, що загроза зараз більша, ніж під час бойкоту Олімпіади 1980-х.

У Німеччині знову закликали бойкотувати ЧС-2026 на тлі заяв Трампа щодо Гренландії
The White House

Член Німецької асоціації футболу, президент німецького "Санкт-Паулі" Оке Геттліх заявив, що настав час розглянути бойкот Чемпіонату світу, який зокрема пройде у США, на тлі заяв американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це пише Associated Press, передає УНН

Деталі 

"Які були виправдання бойкоту Олімпійських ігор у 1980-х роках? За моїми підрахунками, потенційна загроза зараз більша, ніж тоді. Нам потрібно провести цю дискусію. Катар був занадто політичним для всіх, а тепер ми повністю аполітичні? Це те, що мене дуже, дуже, дуже турбує", - сказав Геттліх. 

Геттліх, який є президентом клубу "Санкт-Паулі", додав, що бойкот не зашкодить гравцям його команди, зазначивши, що "життя професійного гравця не варте більше, ніж життя незліченної кількості людей у різних регіонах, на яких прямо чи опосередковано нападає або загрожує господар чемпіонату світу".

Видання зазначає, що заклики Геттліха зустріне опір з боку президента Німецької федерації футболу Бернда Нойендорфа та президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо 

План президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією викликав гостру реакцію в політичних колах Німеччини. Юрген Гардт, речник парламентської групи ХДС/ХСС із питань зовнішньої політики та близька довірена особа канцлера Фрідріха Мерца, не виключив можливості бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який має відбутися в США, Канаді та Мексиці.

Павло Башинський

