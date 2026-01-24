У Німеччині знову закликали бойкотувати ЧС-2026 на тлі заяв Трампа щодо Гренландії

The White House

Член Німецької асоціації футболу, президент німецького "Санкт-Паулі" Оке Геттліх заявив, що настав час розглянути бойкот Чемпіонату світу, який зокрема пройде у США, на тлі заяв американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

"Які були виправдання бойкоту Олімпійських ігор у 1980-х роках? За моїми підрахунками, потенційна загроза зараз більша, ніж тоді. Нам потрібно провести цю дискусію. Катар був занадто політичним для всіх, а тепер ми повністю аполітичні? Це те, що мене дуже, дуже, дуже турбує", - сказав Геттліх.

Геттліх, який є президентом клубу "Санкт-Паулі", додав, що бойкот не зашкодить гравцям його команди, зазначивши, що "життя професійного гравця не варте більше, ніж життя незліченної кількості людей у різних регіонах, на яких прямо чи опосередковано нападає або загрожує господар чемпіонату світу".

Видання зазначає, що заклики Геттліха зустріне опір з боку президента Німецької федерації футболу Бернда Нойендорфа та президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо

План президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією викликав гостру реакцію в політичних колах Німеччини. Юрген Гардт, речник парламентської групи ХДС/ХСС із питань зовнішньої політики та близька довірена особа канцлера Фрідріха Мерца, не виключив можливості бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який має відбутися в США, Канаді та Мексиці.