В Германии снова призвали бойкотировать ЧМ-2026 на фоне заявлений Трампа по Гренландии
Киев • УНН
Президент немецкого клуба "Санкт-Паули" Оке Геттлих предлагает бойкотировать ЧМ-2026 из-за заявлений Дональда Трампа по Гренландии. Он считает, что угроза сейчас больше, чем во время бойкота Олимпиады 1980-х.
Член Немецкой футбольной ассоциации, президент немецкого "Санкт-Паули" Оке Геттлих заявил, что настало время рассмотреть бойкот Чемпионата мира, который, в частности, пройдет в США, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
"Каковы были оправдания бойкота Олимпийских игр в 1980-х годах? По моим подсчетам, потенциальная угроза сейчас больше, чем тогда. Нам нужно провести эту дискуссию. Катар был слишком политическим для всех, а теперь мы полностью аполитичны? Это то, что меня очень, очень, очень беспокоит", - сказал Геттлих.
Геттлих, который является президентом клуба "Санкт-Паули", добавил, что бойкот не повредит игрокам его команды, отметив, что "жизнь профессионального игрока не стоит больше, чем жизнь бесчисленного количества людей в разных регионах, на которых прямо или косвенно нападает или угрожает хозяин чемпионата мира".
Издание отмечает, что призывы Геттлиха встретят сопротивление со стороны президента Немецкой федерации футбола Бернда Нойендорфа и президента ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним
План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией вызвал острую реакцию в политических кругах Германии. Юрген Хардт, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам внешней политики и близкое доверенное лицо канцлера Фридриха Мерца, не исключил возможности бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен состояться в США, Канаде и Мексике.