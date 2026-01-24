В Германии снова призвали бойкотировать ЧМ-2026 на фоне заявлений Трампа по Гренландии

Белый дом

Член Немецкой футбольной ассоциации, президент немецкого "Санкт-Паули" Оке Геттлих заявил, что настало время рассмотреть бойкот Чемпионата мира, который, в частности, пройдет в США, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

"Каковы были оправдания бойкота Олимпийских игр в 1980-х годах? По моим подсчетам, потенциальная угроза сейчас больше, чем тогда. Нам нужно провести эту дискуссию. Катар был слишком политическим для всех, а теперь мы полностью аполитичны? Это то, что меня очень, очень, очень беспокоит", - сказал Геттлих.

Геттлих, который является президентом клуба "Санкт-Паули", добавил, что бойкот не повредит игрокам его команды, отметив, что "жизнь профессионального игрока не стоит больше, чем жизнь бесчисленного количества людей в разных регионах, на которых прямо или косвенно нападает или угрожает хозяин чемпионата мира".

Издание отмечает, что призывы Геттлиха встретят сопротивление со стороны президента Немецкой федерации футбола Бернда Нойендорфа и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним

План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией вызвал острую реакцию в политических кругах Германии. Юрген Хардт, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам внешней политики и близкое доверенное лицо канцлера Фридриха Мерца, не исключил возможности бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен состояться в США, Канаде и Мексике.