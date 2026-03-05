Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане

$43.720.26
17:43 • 1726 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 3072 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
12:41 • 26611 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 54223 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 38281 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 38101 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 59188 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 24390 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 47679 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77786 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Популярные новости
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 66361 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 25073 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 39268 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 38363 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 11493 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 11784 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 39690 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 66770 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 71432 просмотра
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 56 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 4764 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 25381 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 38281 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 53566 просмотра
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане

Киев • УНН

 • 5508 просмотра

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал заявления Зеленского в отношении Орбана, призвав президента Украины объяснить свои слова. Комментарий касался блокирования Орбаном кредита ЕС для Украины.

Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане. Заявление Мадьяра приводит портал 444.hu, пишет УНН.

Подробности

Соперник Орбана на предстоящих выборах призвал Зеленского объяснить свои слова.

Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их

- сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро.

Рассчитываем на деньги от ЕС, и на наш бюджет. Надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются на своем языке

- сказал Зеленский.

Оппозиция Венгрии лидирует в опросах, ультраправые наращивают поддержку – Reuters04.03.26, 15:24 • 6262 просмотра

Ольга Розгон

