Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане
Киев • УНН
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал заявления Зеленского в отношении Орбана, призвав президента Украины объяснить свои слова. Комментарий касался блокирования Орбаном кредита ЕС для Украины.
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане. Заявление Мадьяра приводит портал 444.hu, пишет УНН.
Подробности
Соперник Орбана на предстоящих выборах призвал Зеленского объяснить свои слова.
Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро.
Рассчитываем на деньги от ЕС, и на наш бюджет. Надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются на своем языке
