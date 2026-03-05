Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане. Заявление Мадьяра приводит портал 444.hu, пишет УНН.

Соперник Орбана на предстоящих выборах призвал Зеленского объяснить свои слова.

Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их