Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана

Ексклюзив
12:41 • 22341 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 46091 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 34528 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 34890 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 54221 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 23532 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46887 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 77037 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 98069 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 83422 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 61415 перегляди
Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову5 березня, 10:15 • 7510 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21192 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 33784 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 33259 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 7414 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 33961 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 61554 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 68811 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 1886 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21317 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 37038 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 52403 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 55389 перегляди
Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував заяви Зеленського щодо Орбана, закликавши президента України пояснити свої слова. Коментар стосувався блокування Орбаном кредиту ЄС для України.

Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував останні заяви президента України Володимира Зеленського про прем’єр-міністра Віктора Орбана. Заяву Мадяра наводить портал 444.hu, пише УНН.

Деталі

Суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити свої слова.

Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх

- сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні Європейського Союзу затвердження кредиту на загальну суму в 90 млрд євро.

Розраховуємо на гроші від ЄС, і на наш бюджет. Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 млрд євро, і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою

- сказав Зеленський.

Опозиція Угорщини лідирує в опитуваннях, ультраправі нарощують підтримку - Reuters04.03.26, 15:24 • 6146 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Війна в Україні