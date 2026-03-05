Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував заяви Зеленського щодо Орбана, закликавши президента України пояснити свої слова. Коментар стосувався блокування Орбаном кредиту ЄС для України.
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував останні заяви президента України Володимира Зеленського про прем’єр-міністра Віктора Орбана. Заяву Мадяра наводить портал 444.hu, пише УНН.
Суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити свої слова.
Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні Європейського Союзу затвердження кредиту на загальну суму в 90 млрд євро.
Розраховуємо на гроші від ЄС, і на наш бюджет. Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 млрд євро, і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою
