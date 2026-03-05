Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
11:33 • 686 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 10616 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 31816 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 63895 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 72578 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 77274 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 42067 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39063 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 61041 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 83091 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему5 березня, 02:39 • 7708 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 13801 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 71079 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 6022 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 11940 перегляди
Публікації
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 688 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 11954 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 44096 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 72579 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 77275 перегляди
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 110 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 24089 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 40266 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 44121 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 51077 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Українська співачка Ірина Федишин отримала відзнаку "Золоте серце" від Президента України Володимира Зеленського за волонтерську діяльність. Вона передала близько 400 автомобілів українським військовим.

Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство

Українська співачка Ірина Федишин отримала від президента України Володимир Зеленський спеціальну відзнаку за волонтерську діяльність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Отож, виконавиця розповіла, що була нагороджена відзнакою "Золоте серце", якою відзначають людей, що активно допомагають країні під час війни. За словами співачки, нагороду вона отримала за волонтерську роботу, якою займається від початку повномасштабного вторгнення.

Федишин поділилася, що сприймає цю відзнаку не лише як власне досягнення, а як результат спільної роботи великої команди людей, які підтримують її благодійні ініціативи. Артистка подякувала всім, хто долучається до зборів коштів, бере участь у благодійних аукціонах та допомагає організовувати допомогу для українських військових.

Ця нагорода - не тільки моя. Вона належить кожному, хто підтримує нашу спільну справу. Дякую волонтерській команді за щоденну працю, своєму чоловікові — за віру та підтримку, а також усім глядачам, які приходять на концерти, донатять і допомагають нашим захисникам

- зазначила співачка.

Виконавиця також наголосила, що планує й надалі активно займатися волонтерством. За її словами, за час повномасштабної війни їй уже вдалося передати українським військовим близько 400 автомобілів, і ця допомога продовжуватиме зростати.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність.

Станіслав Кармазін

