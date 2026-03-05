Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Київ • УНН
Українська співачка Ірина Федишин отримала відзнаку "Золоте серце" від Президента України Володимира Зеленського за волонтерську діяльність. Вона передала близько 400 автомобілів українським військовим.
Українська співачка Ірина Федишин отримала від президента України Володимир Зеленський спеціальну відзнаку за волонтерську діяльність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
Отож, виконавиця розповіла, що була нагороджена відзнакою "Золоте серце", якою відзначають людей, що активно допомагають країні під час війни. За словами співачки, нагороду вона отримала за волонтерську роботу, якою займається від початку повномасштабного вторгнення.
Федишин поділилася, що сприймає цю відзнаку не лише як власне досягнення, а як результат спільної роботи великої команди людей, які підтримують її благодійні ініціативи. Артистка подякувала всім, хто долучається до зборів коштів, бере участь у благодійних аукціонах та допомагає організовувати допомогу для українських військових.
Ця нагорода - не тільки моя. Вона належить кожному, хто підтримує нашу спільну справу. Дякую волонтерській команді за щоденну працю, своєму чоловікові — за віру та підтримку, а також усім глядачам, які приходять на концерти, донатять і допомагають нашим захисникам
Виконавиця також наголосила, що планує й надалі активно займатися волонтерством. За її словами, за час повномасштабної війни їй уже вдалося передати українським військовим близько 400 автомобілів, і ця допомога продовжуватиме зростати.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність.