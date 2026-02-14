"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем та його батьком. Глава держави вручив Гераскевичу орден Свободи, подякувавши за його позицію, силу та сміливість.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Про це глава держави повідомив у Telegram і оприлюднив відео зустрічі, інформує УНН.
Деталі
Зеленський вручив Гераскевичу орден Свободи.
В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України, – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію
Він подякував Гераскевичу за його "позицію, силу та сміливість".
Контекст
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого. Суд відхилив позов українського скелетоніста.
