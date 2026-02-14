"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 15309 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 31460 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 28565 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 29970 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 55466 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 73709 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 54998 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33361 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44016 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 70610 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.8м/с
94%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 8324 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 7874 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції13 лютого, 21:59 • 11408 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 10855 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 5930 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 55461 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 73704 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 55229 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 74030 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 115299 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 8196 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 11717 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 34472 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 34832 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 38625 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
NASAMS

"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем та його батьком. Глава держави вручив Гераскевичу орден Свободи, подякувавши за його позицію, силу та сміливість.

"Пам’ять – це не порушення": Зеленський вручив орден Свободи скелетоністу Гераскевичу

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Про це глава держави повідомив у Telegram і оприлюднив відео зустрічі, інформує УНН.

Деталі

Зеленський вручив Гераскевичу орден Свободи.

В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України, – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію

- зазначив Президент.

Він подякував Гераскевичу за його "позицію, силу та сміливість".

Контекст

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого. Суд відхилив позов українського скелетоніста.

МОК відсторонив не мене, вони відсторонили Україну - Гераскевич13.02.26, 14:54 • 3364 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СпортПолітика
Війна в Україні