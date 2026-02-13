$42.990.04
12:31 • 2750 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 19355 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 30764 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 27772 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 23877 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 35977 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 59114 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40891 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 56940 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36539 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Популярнi новини
МОК відсторонив не мене, вони відсторонили Україну - Гераскевич

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Владислав Гераскевич прокоментував судове засідання щодо апеляції його дискваліфікації на Олімпіаді. Спортсмен заявив, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував не його, а Україну.

МОК відсторонив не мене, вони відсторонили Україну - Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував судове засідання щодо апеляції його дискваліфікації на Олімпіаді, заявивши, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував не його, а Україну. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає УНН.

Деталі

Я тут сьогодні не через те, що мене позбавили медалей, не через те, що мене позбавили можливості змагатися. Я через те, що я поважаю цих спортсменів. Я вважаю, що вони мали право бути на цьому шоломі. Я вважаю, що це не порушення. І вважаю, що дії МОК були дискримінативними. Вони відсторонили не мене, вони відсторонили Україну

 - сказав Гераскевич.

Нагадаємо

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.

Павло Башинський

СуспільствоСпортСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна