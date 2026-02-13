МОК відсторонив не мене, вони відсторонили Україну - Гераскевич
Київ • УНН
Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував судове засідання щодо апеляції його дискваліфікації на Олімпіаді, заявивши, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував не його, а Україну. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає УНН.
Деталі
Я тут сьогодні не через те, що мене позбавили медалей, не через те, що мене позбавили можливості змагатися. Я через те, що я поважаю цих спортсменів. Я вважаю, що вони мали право бути на цьому шоломі. Я вважаю, що це не порушення. І вважаю, що дії МОК були дискримінативними. Вони відсторонили не мене, вони відсторонили Україну
Нагадаємо
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.