МОК отстранил не меня, они отстранили Украину - Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал судебное заседание по апелляции его дисквалификации на Олимпиаде, заявив, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал не его, а Украину. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНН.

Подробности

Я здесь сегодня не потому, что меня лишили медалей, не потому, что меня лишили возможности соревноваться. Я потому, что я уважаю этих спортсменов. Я считаю, что они имели право быть на этом шлеме. Я считаю, что это не нарушение. И считаю, что действия МОК были дискриминационными. Они отстранили не меня, они отстранили Украину - сказал Гераскевич.

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля.