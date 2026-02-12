$43.030.06
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 21022 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 34240 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 27416 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 26430 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 24098 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 37183 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19921 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22208 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 43550 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Теги
Автори
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ

Київ • УНН

 • 5778 перегляди

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вибув з Олімпійських ігор-2026, відмовившись змінити шолом із зображенням загиблих українських спортсменів. Він планує подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вибув з Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні після того, як відмовився виконати прохання Міжнародного олімпійського комітету в останню хвилину використати шолом, відмінний від "шолома пам'яті", повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі чекала на Гераскевича на початку траси, коли він прибув близько 8:15 ранку за місцевим часом в четвер, приблизно за 75 хвилин до початку чоловічих перегонів у скелетоні.

Вони пройшли в окрему зону і коротко поговорили, і, мабуть, Ковентрі не змогла переконати Гераскевича. Він тримав у руках рішення Міжнародної федерації бобслею та скелетону, коли коротко звернувся до журналістів і заявив, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

"Важко сказати чи висловити словами. Це порожнеча", - сказав він.

Гераскевич приїхав на Олімпійські ігри в шоломі з індивідуальним дизайном, на якому були зображені особи понад 20 українських спортсменів та тренерів, які загинули під час війни.

У понеділок увечері МОК заявив, що шолом не буде дозволено використовувати на змаганнях, пославшись на правило, що забороняє робити політичні заяви на олімпійському полі. Проте, Гераскевич одягав цей шолом на тренування у вівторок та середу, знаючи, що МОК зрештою може не допустити його до участі в олімпійських змаганнях.

"Шолом не порушує жодних правил МОК", - сказав Гераскевич.

МОК поки що не дав коментарів.

Раніше МОК вставав на бік Гераскевича. Коли після свого четвертого та заключного заїзду на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні він вивісив плакат "Ні війні в Україні", МОК заявив, що він просто закликав до миру і не порушив Олімпійську хартію.

"Ми хочемо, щоби він змагався. Ми дійсно хочемо, щоб він мав свою зіркову годину, - заявив у середу представник МОК Марк Адамс. - Це дуже і дуже важливо. Ми хочемо, щоб у всіх спортсменів була своя зоряна година, і в цьому вся суть. Ми хочемо, щоб всі наші спортсмени мали рівні умови".

Перші два заїзди відбулися у четвер, а два заключні - у п'ятницю ввечері. Гераскевич був справжнім претендентом на медаль.

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори12.02.26, 10:05 • 2044 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСпорт
Війна в Україні
Мілан
Україна