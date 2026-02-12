Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вибув з Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні після того, як відмовився виконати прохання Міжнародного олімпійського комітету в останню хвилину використати шолом, відмінний від "шолома пам'яті", повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі чекала на Гераскевича на початку траси, коли він прибув близько 8:15 ранку за місцевим часом в четвер, приблизно за 75 хвилин до початку чоловічих перегонів у скелетоні.

Вони пройшли в окрему зону і коротко поговорили, і, мабуть, Ковентрі не змогла переконати Гераскевича. Він тримав у руках рішення Міжнародної федерації бобслею та скелетону, коли коротко звернувся до журналістів і заявив, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

"Важко сказати чи висловити словами. Це порожнеча", - сказав він.

Гераскевич приїхав на Олімпійські ігри в шоломі з індивідуальним дизайном, на якому були зображені особи понад 20 українських спортсменів та тренерів, які загинули під час війни.

У понеділок увечері МОК заявив, що шолом не буде дозволено використовувати на змаганнях, пославшись на правило, що забороняє робити політичні заяви на олімпійському полі. Проте, Гераскевич одягав цей шолом на тренування у вівторок та середу, знаючи, що МОК зрештою може не допустити його до участі в олімпійських змаганнях.

"Шолом не порушує жодних правил МОК", - сказав Гераскевич.

МОК поки що не дав коментарів.

Раніше МОК вставав на бік Гераскевича. Коли після свого четвертого та заключного заїзду на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні він вивісив плакат "Ні війні в Україні", МОК заявив, що він просто закликав до миру і не порушив Олімпійську хартію.

"Ми хочемо, щоби він змагався. Ми дійсно хочемо, щоб він мав свою зіркову годину, - заявив у середу представник МОК Марк Адамс. - Це дуже і дуже важливо. Ми хочемо, щоб у всіх спортсменів була своя зоряна година, і в цьому вся суть. Ми хочемо, щоб всі наші спортсмени мали рівні умови".

Перші два заїзди відбулися у четвер, а два заключні - у п'ятницю ввечері. Гераскевич був справжнім претендентом на медаль.

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори