Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 96 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 15032 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 29209 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 22735 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 22666 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 22284 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 31614 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19645 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21981 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 39248 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль відновлює вплив у Балтійському регіоні через мережу академічних структур - ЦПДPhoto11 лютого, 22:31 • 5104 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 10348 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 15335 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 11300 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 6732 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 31613 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 27587 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 29309 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 39248 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 51418 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Одеса
Іран
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 14366 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 16767 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17989 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19817 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 35655 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Х-59

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Владислав Гераскевич запропонував МОК завершити скандал із "Шоломом Пам’яті", закликавши зняти заборону та вибачитися. Він також пропонує передати електрогенератори для українських спортивних об’єктів.

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори
Фото: Національний олімпійський комітет України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з публічною пропозицією завершити скандал навколо заборони використання "Шолома Пам’яті" та зробити практичний крок на підтримку українського спорту. Про це Владислав Гераскевич написав на своїй сторінці у соцмережі "X", передає УНН.

Деталі

У своєму зверненні Гераскевич наголосив, що ніколи не прагнув конфлікту з МОК і не створював його. За його словами, скандал виник через інтерпретацію правил з боку Міжнародного олімпійського комітету, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Спортсмен зазначив, що хоча ця ситуація дала змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає значну частину уваги від змагань і атлетів, які в них беруть участь. Саме тому, за словами Владислава Гераскевича, він знову пропонує завершити конфлікт.

У своєму зверненні до МОК Гераскевич закликав зняти заборону на використання "Шолома Пам’яті", вибачитися за тиск, який, за його словами, чинився на нього протягом останніх днів, а також у знак солідарності з українським спортом передати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від російських обстрілів.

Нагадаємо

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк на Олімпіаді продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us", підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Це стало відповіддю на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті".

Андрій Тимощенков

СуспільствоСпортНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна