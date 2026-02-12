Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори
Київ • УНН
Владислав Гераскевич запропонував МОК завершити скандал із "Шоломом Пам’яті", закликавши зняти заборону та вибачитися. Він також пропонує передати електрогенератори для українських спортивних об’єктів.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з публічною пропозицією завершити скандал навколо заборони використання "Шолома Пам’яті" та зробити практичний крок на підтримку українського спорту. Про це Владислав Гераскевич написав на своїй сторінці у соцмережі "X", передає УНН.
Деталі
У своєму зверненні Гераскевич наголосив, що ніколи не прагнув конфлікту з МОК і не створював його. За його словами, скандал виник через інтерпретацію правил з боку Міжнародного олімпійського комітету, яку багато хто вважає дискримінаційною.
Спортсмен зазначив, що хоча ця ситуація дала змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає значну частину уваги від змагань і атлетів, які в них беруть участь. Саме тому, за словами Владислава Гераскевича, він знову пропонує завершити конфлікт.
У своєму зверненні до МОК Гераскевич закликав зняти заборону на використання "Шолома Пам’яті", вибачитися за тиск, який, за його словами, чинився на нього протягом останніх днів, а також у знак солідарності з українським спортом передати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від російських обстрілів.
Нагадаємо
Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк на Олімпіаді продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us", підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Це стало відповіддю на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті".