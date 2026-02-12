$43.030.06
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
публикации
Эксклюзивы
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Владислав Гераскевич предложил МОК завершить скандал с "Шлемом Памяти", призвав снять запрет и извиниться. Он также предлагает передать электрогенераторы для украинских спортивных объектов.

Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы
Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился в Международный олимпийский комитет с публичным предложением завершить скандал вокруг запрета использования "Шлема Памяти" и сделать практический шаг в поддержку украинского спорта. Об этом Владислав Гераскевич написал на своей странице в соцсети "X", передает УНН.

Подробности

В своем обращении Гераскевич подчеркнул, что никогда не стремился к конфликту с МОК и не создавал его. По его словам, скандал возник из-за интерпретации правил со стороны Международного олимпийского комитета, которую многие считают дискриминационной.

Спортсмен отметил, что хотя эта ситуация позволила громко говорить об украинских спортсменах, которые погибли, в то же время сам факт скандала отвлекает значительную часть внимания от соревнований и атлетов, которые в них участвуют. Именно поэтому, по словам Владислава Гераскевича, он снова предлагает завершить конфликт.

В своем обращении к МОК Гераскевич призвал снять запрет на использование "Шлема Памяти", извиниться за давление, которое, по его словам, оказывалось на него в течение последних дней, а также в знак солидарности с украинским спортом передать электрогенераторы для украинских спортивных объектов, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

Напомним

Украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк на Олимпиаде продемонстрировал перчатку с надписью "Ukr heroes with us", поддержав инициативу скелетониста Владислава Гераскевича. Это стало ответом на запрет МОК использовать "шлем памяти".

Андрей Тимощенков

ОбществоСпортНовости Мира
