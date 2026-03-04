$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 1952 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 12876 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 13335 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 20128 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 47857 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76364 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64004 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67062 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61515 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34813 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 206 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 1950 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 12875 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 20959 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 20876 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Правильная обрезка деревьев обеспечивает доступ света к кроне, улучшает фотосинтез и уменьшает риск вредителей. Важно учитывать сезон обрезки, цели и использовать качественные инструменты.

Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай

Правильно, а главное вовремя обрезанные деревья растут и плодоносят значительно лучше. Избавляясь от лишних веток - мы обеспечиваем доступ света к кроне и тем самым улучшаем фотосинтез. Однако сделать это нужно вовремя - чтобы не было рано или поздно, ведь это также влияет на результат. УНН подобрали важнейшие советы правильной чистки плодовых деревьев.

Одним из основных условий хорошего урожая на дереве является его доступ к свету. Обрезка обеспечивает достаточно солнечных лучей для фотосинтеза. Центральные ветви могут давать меньше плодов хуже, ведь без регулярной обрезки остаются без света. Также, риск вредителей с регулярной обрезкой уменьшается в разы, ведь они обычно развиваются на загущенных или ослабленных ветвях. 

Когда стоит обрезать деревья

Важно правильно подготовить дерево к процессу и купить качественные инструменты, стоит помнить, что сезон обрезки зависит от вашей цели и самого дерева. 

Если вы хотите обрезать сухие и поврежденные ветви после сбора урожая, лучше всего это сделать осенью.

Если вы хотите стимулировать активный рост - зимой.

А если сформировать новые побеги и обрезать ослабленные ветви - весной.

Инструменты для обрезки сада

Чтобы обеспечить правильную обрезку и не повредить дерево, стоит подготовить хорошо заточенные инструменты, в частности вам понадобятся секаторы, ножницы и пилы. Каждый из этих инструментов нужен, ведь ветви бывают разных размеров и разной толщины. Также не забывайте о перчатках, они защитят ваши руки. 

Главные правила обрезки деревьев

Важно сформировать крону, это определит общий вид и обеспечит условия для роста дерева.

Существует два основных вида крон:

  • Раскидистая крона подходит маленьким деревьям или кустам, у которых ветви расположены широко, в частности сливы. 
    • Пирамидальная крона подходит для высоких деревьев с вертикальным ростом, в частности груша или яблоня

      Весной лучше всего обрезать с марта до середины апреля, пока деревья находятся в состоянии покоя. Важно, чтобы температура ночью не опускалась ниже чем - 5 градусов. Если температура будет слишком низкой, обрезка может ослабить ветви 

      Обрезать только поврежденные ветви. Удаление поврежденных и сухих ветвей поможет дереву направить энергию не на восстановление уже и так мертвых ветвей, а на продуктивность. 

      Регулируйте крону, для обеспечения света. Важно, чтобы свет попадал на все части дерева, поэтому можно обрезать слишком толстые ветви внутри кроны, перекрывающие свет.

      Направьте энергию только на хорошие побеги. Для лучшего урожая удалите лишние побеги, которые забирают солнечную энергию. 

      Не забывайте сформировать крону и использовать чистые и острые инструменты. 

      Александра Месенко

