Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай

Правильно, а главное вовремя обрезанные деревья растут и плодоносят значительно лучше. Избавляясь от лишних веток - мы обеспечиваем доступ света к кроне и тем самым улучшаем фотосинтез. Однако сделать это нужно вовремя - чтобы не было рано или поздно, ведь это также влияет на результат. УНН подобрали важнейшие советы правильной чистки плодовых деревьев.

Одним из основных условий хорошего урожая на дереве является его доступ к свету. Обрезка обеспечивает достаточно солнечных лучей для фотосинтеза. Центральные ветви могут давать меньше плодов хуже, ведь без регулярной обрезки остаются без света. Также, риск вредителей с регулярной обрезкой уменьшается в разы, ведь они обычно развиваются на загущенных или ослабленных ветвях.

Когда стоит обрезать деревья

Важно правильно подготовить дерево к процессу и купить качественные инструменты, стоит помнить, что сезон обрезки зависит от вашей цели и самого дерева.

Если вы хотите обрезать сухие и поврежденные ветви после сбора урожая, лучше всего это сделать осенью.

Если вы хотите стимулировать активный рост - зимой.

А если сформировать новые побеги и обрезать ослабленные ветви - весной.

Инструменты для обрезки сада

Чтобы обеспечить правильную обрезку и не повредить дерево, стоит подготовить хорошо заточенные инструменты, в частности вам понадобятся секаторы, ножницы и пилы. Каждый из этих инструментов нужен, ведь ветви бывают разных размеров и разной толщины. Также не забывайте о перчатках, они защитят ваши руки.

Главные правила обрезки деревьев

Важно сформировать крону, это определит общий вид и обеспечит условия для роста дерева.

Существует два основных вида крон:

Раскидистая крона подходит маленьким деревьям или кустам, у которых ветви расположены широко, в частности сливы.

Пирамидальная крона подходит для высоких деревьев с вертикальным ростом, в частности груша или яблоня

Весной лучше всего обрезать с марта до середины апреля, пока деревья находятся в состоянии покоя. Важно, чтобы температура ночью не опускалась ниже чем - 5 градусов. Если температура будет слишком низкой, обрезка может ослабить ветви

Обрезать только поврежденные ветви. Удаление поврежденных и сухих ветвей поможет дереву направить энергию не на восстановление уже и так мертвых ветвей, а на продуктивность.

Регулируйте крону, для обеспечения света. Важно, чтобы свет попадал на все части дерева, поэтому можно обрезать слишком толстые ветви внутри кроны, перекрывающие свет.

Направьте энергию только на хорошие побеги. Для лучшего урожая удалите лишние побеги, которые забирают солнечную энергию.

Не забывайте сформировать крону и использовать чистые и острые инструменты.