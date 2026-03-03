$43.230.13
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Спецрежим Defence City является правильной инициативой, но требует доработки. Это позволит привлечь не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес.

В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City

Спецрежим Defence City требует точечной доработки, чтобы он мог стать реальным драйвером развития оборонной промышленности, а не инструментом для узкого круга крупных предприятий. Это возможно после консультаций с представителями бизнеса и выработки консолидированной позиции. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Спецрежим Defence City считаю правильной инициативой. Но понятно, что как любой новый механизм он потребует дополнительной подстройки. Для этого нужны будут консультации с бизнесом, который укажет конкретные барьеры и сдерживающие факторы, и уже с этим нужно предметно работать 

- отметил Ивченко.

В частности, среди тех пунктов законодательства, которые требуют усовершенствования, по мнению представителей компаний, работающих в сфере ОПК и самолетостроения, является отмена НДС на комплектующие украинского производства. Сейчас этот налог отменен для импортных деталей.

Что касается НДС на комплектующие украинского производства - справедливый вопрос: стимулировать локализацию и развитие нужно симметричными правилами для внутреннего и внешнего производителей 

- отметил Вадим Ивченко.

Нардеп подчеркнул, что всегда выступал за развитие малого и среднего бизнеса и убежден, что важно, чтобы к Defence City могли присоединяться не только крупные игроки рынка. В этом контексте он поддерживает позицию игроков рынка относительно необходимости уменьшения требования по уточнению суммы оборота предприятий – потенциальных резидентов спецрежима.

Что касается суммы оборота - я всегда выступал за развитие малого и среднего бизнеса, поэтому уверен, что важно не создать режим только для крупных игроков. К тому же, как показывает практика, именно малые и средние сегодня производители чаще всего являются более инновационными. Например, что касается БПЛА и некоторых технологических решений 

- отметил Вадим Ивченко.

Кроме того, по мнению члена оборонного комитета Рады, требуют уточнения также нормы относительно подачи аудита потенциальными резидентами Defence City, а также отсутствия уголовных производств, в которых они фигурируют.

Я не являюсь специалистом в юридических тонкостях, но считаю, что формулировки должны быть юридически выверенными и четкими, а факт регистрации (уголовного – ред.) производства без подозрения не может автоматически закрывать компании доступ (к Defence City – ред.) 

- отметил Вадим Ивченко. 

Он убежден, что законодательство, которым введен спецрежим, требует доработки после консультаций с представителями бизнеса.

Именно такие, как вышеприведенные, вопросы я имел в виду, когда говорил о доработке норм механизма, чем мы сможем расширить круг добросовестных производителей, которые не будут создавать рисков по злоупотреблениям 

- подчеркнул член оборонного комитета Рады.

По словам Вадима Ивченко, если в Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поступят соответствующие инициативы по внесению изменений в законодательство, они будут рассмотрены.

Скажу больше – мы имеем коммуникацию со многими представителями оборонного бизнеса, с которыми обсуждали подобные вопросы 

- добавил нардеп.

Он отметил, что в случае наработки качественных изменений в законы относительно Defence City и имеющейся консолидированной позиции парламента, правительства и производителей, они могут быть быстро приняты Верховной Радой.

Уже неоднократно за последние годы парламент оперативно отрабатывал потребности оборонного сектора. В целом, вопрос не в возможности принять, а в качестве самого документа. Это должны быть продуманные решения, которыми будет расширяться производство и не создаваться левые схемы. Мы все готовы работать над усовершенствованием законодательства. Что касается именно этого документа - то нужно  не просто увеличивать количество резидентов  Defence City, а реально усиливать обороноспособность страны 

- подчеркнул Вадим Ивченко.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК. 

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям по доле квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования по раскрытию информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций. 

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.

Лилия Подоляк

