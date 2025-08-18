Правительство Украины представило 12 приоритетов на 2026 год, где безопасность и оборона являются ключевыми. Инициатива Defence City и сотрудничество с мировыми компаниями Rheinmetall, BAE Systems являются важными направлениями.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина не экспортирует оружие из-за неудовлетворенных потребностей ВСУ. Однако страна готовится к имплементации квазиэкспорта, совместно с партнерами производя оружие на безопасной территории.
Украинская авиационная отрасль потеряла налоговые льготы с 1 января 2025 года, что ставит ее на грань выживания. Отрасль стремится к включению в инициативу Defence City для сохранения производства и рабочих мест.
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к парламенту с призывом не принимать законодательный пакет по Defence City в действующей редакции и вернуть его главному комитету для доработки и повторного второго чтения.
Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.
Украина к 2040 году планирует создать общество, где возраст не препятствует труду и самореализации. Минсоцполитики разрабатывает стратегию "Активное долголетие" для людей 45+.
Народный депутат считает сохранение и развитие отечественного авиапрома вопросом технологической независимости и национального суверенитета.
Будущее украинской авиации зависит от голосования за законопроекты "Defence City". Нардепы обсуждают включение авиаотрасли в инициативу, чтобы обеспечить ее развитие.
Это важный шаг для укрепления обороноспособности и сохранения стратегических отраслей, в частности самолетостроения.