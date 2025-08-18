$41.340.11
19:57 • 10749 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 22615 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 20665 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 17262 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 28421 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74975 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47679 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74638 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47513 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131891 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74975 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74638 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 116070 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 133668 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131891 просмотра
Defence City

Defence City — это особый правовой режим для компаний, работающих в военной сфере, а также в сфере технологий двойного назначения. Резиденты Defence City получат ряд льгот, в частности, они будут освобождены от налога на прибыль. При этом высвобожденные средства должны быть реинвестированы в развитие предприятия.
Новости по теме
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце

Правительство Украины представило 12 приоритетов на 2026 год, где безопасность и оборона являются ключевыми. Инициатива Defence City и сотрудничество с мировыми компаниями Rheinmetall, BAE Systems являются важными направлениями.

Экономика • 18 августа, 14:23 • 74987 просмотра
"У нас есть неудовлетворенные потребности ВСУ": глава Минобороны объяснил, почему Украина не экспортирует оружие

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина не экспортирует оружие из-за неудовлетворенных потребностей ВСУ. Однако страна готовится к имплементации квазиэкспорта, совместно с партнерами производя оружие на безопасной территории.

Общество • 18 августа, 13:41 • 3052 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City

Украинская авиационная отрасль потеряла налоговые льготы с 1 января 2025 года, что ставит ее на грань выживания. Отрасль стремится к включению в инициативу Defence City для сохранения производства и рабочих мест.

Экономика • 18 августа, 13:19 • 74644 просмотра
Ассоциация оборонной промышленности призывает ВРУ вернуть законопроекты Defence City на доработку

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к парламенту с призывом не принимать законодательный пакет по Defence City в действующей редакции и вернуть его главному комитету для доработки и повторного второго чтения.

Экономика • 18 августа, 11:04 • 2354 просмотра
Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС

Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.

Экономика • 18 августа, 09:42 • 3140 просмотра
Активное долголетие: новая стратегия Украины меняет отношение к пожилым людям

Украина к 2040 году планирует создать общество, где возраст не препятствует труду и самореализации. Минсоцполитики разрабатывает стратегию "Активное долголетие" для людей 45+.

Общество • 17 августа, 07:14 • 16011 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости

Народный депутат считает сохранение и развитие отечественного авиапрома вопросом технологической независимости и национального суверенитета.

политика • 15 августа, 09:59 • 95579 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации

Будущее украинской авиации зависит от голосования за законопроекты "Defence City". Нардепы обсуждают включение авиаотрасли в инициативу, чтобы обеспечить ее развитие.

Экономика • 14 августа, 14:49 • 393073 просмотра
Налоговый комитет поддержал ключевые законопроекты для запуска Defence City с учетом авиации

Это важный шаг для укрепления обороноспособности и сохранения стратегических отраслей, в частности самолетостроения.

Экономика • 12 августа, 12:31 • 2342 просмотра