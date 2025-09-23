Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается

$41.380.13
Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Программу деятельности Кабинета министров Украины, содержащую 12 приоритетов. Документ охватывает национальную безопасность, интеграцию в ЕС, борьбу с коррупцией и другие важные направления.

Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Программу деятельности Кабинета министров Украины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Соответствующий правительственный проект постановления от Премьер-министра Юлии Свириденко зарегистрирован в парламенте под №14069 от 23 сентября.

Целью, как указано, является одобрение Программы деятельности Кабмина.

Проектом постановления предлагается одобрить Программу деятельности Кабинета министров Украины, которая построена на основе 12 основных приоритетов правительства: национальная безопасность и оборона, интеграция в ЕС, борьба с коррупцией, благосостояние, поддержка ветеранов войны, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, здравоохранение и спорт, восстановление, культура, зимняя стабильность и безопасность.

"Реализация основных приоритетов в каждой отрасли будет осуществляться в соответствии с программными и операционными целями, критериями и сроками их достижения, а также задачами, выполнение которых необходимо для достижения поставленных целей", - говорится в пояснительной записке.

Как ожидается, одобренная Программа деятельности Кабмина установит приоритеты деятельности правительства и заложит основы для его системной деятельности.

"С целью внедрения определенных Программой деятельности Кабинета министров Украины приоритетов деятельности, достижения поставленных программных и операционных целей правительством ежегодно будут разрабатываться и утверждаться соответствующие планы приоритетных действий, в которых будут определяться конкретные меры, сроки их выполнения, ожидаемые результаты, что обеспечит системное развитие государства на пути к восстановлению и членству в ЕС", - отметили инициаторы проекта.

Основные приоритеты правительства

Национальная безопасность и оборона

В 2026 году предусмотрено привлечение дополнительного финансирования от международных партнеров для производства вооружения и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил с общим оборонным бюджетом в размере 120 млрд долларов США (включая вклад Украины и партнеров), при этом не менее 50 процентов расходов на вооружение будет направляться на закупку продукции отечественного производства; будет осуществляться трансформация сил обороны, реализация единой политики по строительству фортификаций и защитных сооружений, систем радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства, масштабирование внутреннего производства с учетом опыта Дании, внедрение правового режима поддержки предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса (Дефенс Сити) и развитие оборонных инноваций, а также улучшение условий военной службы.

Интеграция в ЕС

Предполагается завершение национальных процедур для открытия по шести кластерам переговоров о вступлении Украины в ЕС. Важным результатом должен стать прогресс в рамках Пакета расширения ЕС. Приоритетными направлениями остаются либерализация рынков с ЕС, реализация Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС) как комплексного плана имплементации всех актов ЕС, а также формирование переговорной позиции по критическим экономическим вопросам. Отдельное внимание будет уделено дерегуляции в процессе интеграции в ЕС - формированию переговорной позиции, которая позволит реализовать дерегуляционные инициативы.

Борьба с коррупцией

Предполагается внедрение современных цифровых инструментов (в частности, таких как е-Суд, е-Акциз), системы онлайн-мониторинга и цифровизации лицензирования игорного бизнеса, усовершенствование деятельности центров предоставления административных услуг и других сервисов, что обеспечит повышение прозрачности, эффективности и доступности административных и других публичных услуг для граждан и бизнеса.

Благосостояние

В 2025 и 2026 годах планируется осуществлять меры по восстановлению прифронтовых территорий и поддержке внутренне перемещенных лиц путем реализации единой правительственной программы компенсации за утраченное жилье для внутренне перемещенных лиц, имущество которых осталось на временно оккупированных территориях, внедрения механизмов страхования рисков для бизнеса, оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и развития инфраструктуры безопасности. Будет направлено на удовлетворение основных потребностей территориальных общин не менее 25 млрд гривен, предусмотренных для выполнения государственных социальных программ в 2025 году, и более 50 млрд гривен в 2026 году. Будет введен специальный экономический режим на прифронтовых территориях, который будет предусматривать создание благоприятных условий для ведения бизнеса и трудоустройства, а также будет осуществляться индексация, будет обеспечиваться развитие пенсионных и социальных программ.

Ветеранская политика

Будет обеспечена реализация комплексной программы поддержки ветеранов войны, которая будет предусматривать масштабирование сети центров предоставления услуг, развитие системы реабилитационных услуг, оказание финансовой поддержки, а также внедрение удобных цифровых сервисов для военнослужащих и ветеранов войны с использованием возможностей мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія").

Макрофинансы и реформы

Предполагается привлечение международной помощи на 2026 и 2027 годы, проведение аудита расходов, осуществление мер по детенизации экономики, реализация новой программы сотрудничества с МВФ, а также разработка и представление в Верховную Раду нового Таможенного кодекса; выполнение в полном объеме Плана Украины, одобренного распоряжением Кабмина № 244 от 18 марта 2024 года, и проведение других реформ, предусмотренных международными обязательствами.

Бизнес

Предполагается введение пятилетнего моратория на проверки бизнеса, ускорение процесса приватизации, создание стимулов для развития производства в Украине, привлечение частного сектора к реализации инфраструктурных проектов и восстановлению, открытие новых рынков и расширение экспорта, проведение дерегуляционных мероприятий, а также привлечение инвестиционных фондов из США и ЕС.

Образование и наука

В течение 2025-2026 годов предусмотрено проведение реформы системы оплаты труда педагогических работников, введение бесплатного школьного питания, обеспечение качественного и доступного образования, в частности дистанционного, с применением современных онлайн-технологий, а также проведение реформы системы профессионального образования и усовершенствование системы финансирования науки.

Здравоохранение и спорт

Предполагается реализация программы раннего выявления и профилактики неинфекционных заболеваний, развитие медицинской инфраструктуры, расширение возможностей для реабилитации и протезирования, а также обеспечение надлежащего кадрового потенциала и создание надлежащих условий для работы медицинских работников, в частности в сельской местности и на прифронтовых территориях. Внедрение европейской модели спорта, развитие спортивной науки. Усовершенствование молодежной политики, утверждение идентичности.

Восстановление

Предполагается создание Фонда восстановления и разработка комплексного Плана восстановления Украины, который будет предусматривать реализацию крупных инфраструктурных проектов, восстановление жилья, логистики и критической инфраструктуры, реализацию проекта "комплексное восстановление" с учетом интересов регионов и территориальных громад, а также применение инструментов управления публичными инвестициями. План будет включать специальные программы для возвращения украинцев, выехавших за пределы государства, которые будут предусматривать обеспечение жильем, трудоустройство и социальную поддержку, создание соответствующих центров поддержки (хабов) в отдельных странах, а также определение механизма реализации права граждан Украины на множественное гражданство (подданство).

Культура

Среди приоритетов особое внимание уделяется сохранению культурного наследия как ключевого элемента национальной идентичности и исторической памяти, повышению устойчивости институтов в культурной и медийной сферах, что обеспечит их непрерывную деятельность даже в условиях кризисных вызовов. Особый акцент будет делаться на усилении международного сотрудничества и расширении присутствия украинской культуры в мире, что будет способствовать укреплению позитивного имиджа страны. В то же время приоритетом станет развитие потенциала креативных индустрий, которые имеют значительный потенциал для экономического роста и формирования современной культурной среды.

Зимняя стабильность и безопасность

Будет обеспечено повышение уровня защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов, обеспечение энергетической и физической безопасности граждан и бизнеса, гарантирование бесперебойного энергоснабжения в течение отопительного сезона 2025/26 года, а также повышение устойчивости цифровой инфраструктуры.

Определенные правительством приоритеты детализируются на уровне министерств путем формирования собственных целей, которые отражают специфику политики в соответствующей сфере, а также задач, измеряемых критериев и сроков их достижения. Это позволяет обеспечить четкую связь между общеправительственными стратегическими задачами и конкретными мерами, реализуемыми каждым органом.

