Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається

Уряд подав на розгляд Верховної Ради Програму діяльності Кабінету міністрів України, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Відповідний урядовий проєкт постанови від Прем'єр-міністра Юлії Свириденко зареєстровано у парламенті під №14069 від 23 вересня.

Метою, як вказано, є схвалення Програми діяльності Кабміну.

Проєктом постанови пропонується схвалити Програму діяльності Кабінету міністрів України, яка побудована на основі 12-ти основних пріоритетів уряду: національна безпека і оборона, інтеграція до ЄС, боротьба з корупцією, добробут, підтримка ветеранів війни, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта та наука, охорона здоров’я та спорт, відбудова, культура, зимова стабільність та безпека.

"Реалізація основних пріоритетів в кожній галузі, здійснюватиметься відповідно до програмних та операційних цілей, критеріїв і строків їх досягнення, а також завдань, виконання яких є необхідним для досягнення поставлених цілей", - ідеться у пояснювальній записці.

Як очікується, схвалена Програма діяльності Кабміну встановить пріоритети діяльності уряду та закладе основи для його системної діяльності.

"З метою впровадження визначених Програмою діяльності Кабінету міністрів України пріоритетів діяльності, досягнення поставлених програмних та операційних цілей урядом щорічно розроблятимуться і затверджуватимуться відповідні плани пріоритетних дій, у яких визначатимуться конкретні заходи, строки їх виконання, очікувані результати, що забезпечить системний розвиток держави на шляху до відновлення та членства в ЄС", - зазначили ініціатори проєкту.

Основні пріоритети уряду

Національна безпека і оборона

У 2026 році передбачено залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів для виробництва озброєння та задоволення потреб Збройних Сил із загальним оборонним бюджетом обсягом 120 млрд доларів США (включно з внеском України та партнерів), при цьому не менше 50 відсотків видатків на озброєння спрямовуватиметься на закупівлю продукції вітчизняного виробництва; здійснюватиметься трансформація сил оборони, реалізація єдиної політики з будівництва фортифікацій і захисних споруд, систем радіоелектронної боротьби та захисту повітряного простору, масштабування внутрішнього виробництва з урахуванням досвіду Данії, впровадження правового режиму підтримки підприємств українського оборонно-промислового комплексу (Дефенс Сіті) та розвиток оборонних інновацій, а також покращення умов військової служби.

Інтеграція до ЄС

Передбачається завершення національних процедур для відкриття за шістьома кластерами переговорів щодо вступу України в ЄС. Важливим результатом має стати прогрес у рамках Пакета розширення ЄС. Пріоритетними напрямами залишаються лібералізація ринків з ЄС, реалізація Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄC) як комплексного плану імплементації всіх актів ЄС, а також формування переговорної позиції щодо критичних економічних питань. Окрему увагу буде приділено дерегуляції у процесі інтеграції до ЄС - формуванню переговорної позиції, що дасть можливість реалізувати дерегуляційні ініціативи.

Боротьба з корупцією

Передбачається впровадження сучасних цифрових інструментів (зокрема таких, як е-Суд, е-Акциз), системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, удосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг та інших сервісів, що забезпечить підвищення прозорості, ефективності та доступності адміністративних та інших публічних послуг для громадян і бізнесу.

Добробут

У 2025 та 2026 роках планується здійснювати заходи з відновлення прифронтових територій та підтримки внутрішньо переміщених осіб шляхом реалізації єдиної урядової програми компенсації за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб, майно яких залишилося на тимчасово окупованих територіях, запровадження механізмів страхування ризиків для бізнесу, надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам та розвитку безпекової інфраструктури. Буде спрямовано на задоволення основних потреб територіальних громад щонайменше 25 млрд гривень, передбачених для виконання державних соціальних програм у 2025 році, та понад 50 млрд гривень у 2026 році. Буде запроваджено спеціальний економічний режим на прифронтових територіях, що передбачатиме створення сприятливих умов для ведення бізнесу та працевлаштування, а також здійснюватиметься індексація, забезпечуватиметься розвиток пенсійних та соціальних програм.

Ветеранcька політика

Буде забезпечено реалізацію комплексної програми підтримки ветеранів війни, яка передбачатиме масштабування мережі центрів надання послуг, розвиток системи реабілітаційних послуг, надання фінансової підтримки, а також запровадження зручних цифрових сервісів для військовослужбовців та ветеранів війни з використанням можливостей мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).

Макрофінанси та реформи

Передбачається залучення міжнародної допомоги на 2026 та 2027 роки, проведення аудиту видатків, здійснення заходів щодо детінізації економіки, реалізація нової програми співпраці з МВФ, а також розроблення та подання до Верховної Ради нового Митного кодексу; виконання в повному обсязі Плану України, схваленого розпорядженням Кабміну № 244 від 18 березня 2024 року, та проведення інших реформ, які передбачені міжнародними зобов’язаннями.

Бізнес

Передбачається запровадження п’ятирічного мораторію на перевірки бізнесу, прискорення процесу приватизації, створення стимулів для розвитку виробництва в Україні, залучення приватного сектору до реалізації інфраструктурних проектів та відновлення, відкриття нових ринків і розширення експорту, проведення дерегуляційних заходів, а також залучення інвестиційних фондів із США та ЄС.

Освіта та наука

Протягом 2025-2026 років передбачено проведення реформи системи оплати праці педагогічних працівників, запровадження безплатного шкільного харчування, забезпечення якісної та доступної освіти, зокрема дистанційної, із застосуванням сучасних онлайн-технологій, а також проведення реформи системи професійної освіти та удосконалення системи фінансування науки.

Охорона здоров’я та спорт

Передбачається реалізація програми раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань, розвиток медичної інфраструктури, розширення можливостей для реабілітації та протезування, а також забезпечення належного кадрового потенціалу та створення належних умов для роботи медичних працівників, зокрема у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Впровадження європейської моделі спорту, розвиток спортивної науки. Удосконалення молодіжної політики, утвердження ідентичності.

Відбудова

Передбачається створення Фонду відновлення та розроблення комплексного Плану відновлення України, який передбачатиме реалізацію великих інфраструктурних проектів, відновлення житла, логістики та критичної інфраструктури, реалізація проекту "комплексне відновлення" з урахуванням інтересів регіонів та територіальних громад, а також застосування інструментів управління публічними інвестиціями. План включатиме спеціальні програми для повернення українців, які виїхали за межі держави, що передбачатимуть забезпечення житлом, працевлаштування та соціальну підтримку, створення відповідних центрів підтримки (хабів) в окремих країнах, а також визначення механізму реалізації права громадян України на множинне громадянство (підданство).

Культура

Серед пріоритетів особлива увага приділяється збереженню культурної спадщини як ключового елементу національної ідентичності та історичної пам’яті, підвищенню стійкості інституцій у культурній та медійній сферах, що забезпечить їх безперервну діяльність навіть в умовах кризових викликів. Особливий акцент робитиметься на посиленні міжнародної співпраці та розширенні присутності української культури у світі, що сприятиме зміцненню позитивного іміджу країни. Водночас пріоритетом стане розвиток спроможності креативних індустрій, які мають значний потенціал для економічного зростання та формування сучасного культурного середовища.

Зимова стабільність та безпека

Буде забезпечено підвищення рівня захисту об’єктів критичної інфраструктури від безпілотних літальних апаратів та ракетних ударів, забезпечення енергетичної та фізичної безпеки громадян і бізнесу, гарантування безперебійного енергопостачання протягом опалювального сезону 2025/26 року, а також підвищення стійкості цифрової інфраструктури.

Визначені урядом пріоритети деталізуються на рівні міністерств шляхом формування власних цілей, які відображають специфіку політики у відповідній сфері, а також завдань, вимірюваних критеріїв та строків їх досягнення. Це дає змогу забезпечити чіткий зв’язок між загальноурядовими стратегічними завданнями та конкретними заходами, що реалізуються кожним органом.

