10 січня, 11:45 • 13622 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 26001 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 26132 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 24135 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 23915 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 30689 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 53748 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38721 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38076 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30855 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Truth Social

Ілон Маск назвав уряд Великої Британії "фашистським" через загрозу блокування X

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Ілон Маск звинуватив британську владу у "фашизмі" та бажанні придушити свободу слова. Конфлікт загострився через можливе блокування X через поширення сексуалізованих зображень, створених ШІ-інструментом Grok.

Ілон Маск назвав уряд Великої Британії "фашистським" через загрозу блокування X
Фото: Bloomberg

Власник платформи X Ілон Маск звинуватив британську владу у "фашизмі" та бажанні придушити свободу слова. Конфлікт загострився після того, як уряд Великої Британії попередив про можливе блокування соцмережі через масове поширення сексуалізованих зображень жінок і дітей, створених за допомогою вбудованого ШІ-інструменту Grok. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Приводом для різкої заяви Маска стала публікація діаграми, яка нібито демонструє, що Велика Британія лідирує у світі за кількістю арештів за коментарі в соціальних мережах.

Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня10.01.26, 23:08 • 1064 перегляди

Чому уряд Великої Британії такий фашистський?

- написав мільярдер у суботу, 10 січня.

В інших дописах він назвав країну "тюремним островом" та заявив, що британські міністри шукають будь-який привід для запровадження цензури.

Розслідування та "злочинний" контент у даркнеті

Напередодні британський регулятор Internet Watch Foundation (IWF) повідомив про виявлення в даркнеті реалістичних зображень оголених дітей віком від 11 до 13 років, які, ймовірно, були створені за допомогою Grok. Експерти наголошують, що такі матеріали мають ознаки злочину та підпадають під дію законів про боротьбу з насильством над дітьми.

Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав ситуацію "огидною" і зажадав від X негайно посилити заходи безпеки. Міністерка технологій Ліз Кендалл підкреслила, що згідно із Законом про онлайн-безпеку, регулятор Ofcom має повноваження не лише накладати мільярдні штрафи, а й через суд повністю блокувати доступ до платформи на території країни. 

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok05.01.26, 23:59 • 4494 перегляди

Степан Гафтко

