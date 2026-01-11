Ілон Маск назвав уряд Великої Британії "фашистським" через загрозу блокування X
Київ • УНН
Ілон Маск звинуватив британську владу у "фашизмі" та бажанні придушити свободу слова. Конфлікт загострився через можливе блокування X через поширення сексуалізованих зображень, створених ШІ-інструментом Grok.
Власник платформи X Ілон Маск звинуватив британську владу у "фашизмі" та бажанні придушити свободу слова. Конфлікт загострився після того, як уряд Великої Британії попередив про можливе блокування соцмережі через масове поширення сексуалізованих зображень жінок і дітей, створених за допомогою вбудованого ШІ-інструменту Grok. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Приводом для різкої заяви Маска стала публікація діаграми, яка нібито демонструє, що Велика Британія лідирує у світі за кількістю арештів за коментарі в соціальних мережах.
Чому уряд Великої Британії такий фашистський?
В інших дописах він назвав країну "тюремним островом" та заявив, що британські міністри шукають будь-який привід для запровадження цензури.
Розслідування та "злочинний" контент у даркнеті
Напередодні британський регулятор Internet Watch Foundation (IWF) повідомив про виявлення в даркнеті реалістичних зображень оголених дітей віком від 11 до 13 років, які, ймовірно, були створені за допомогою Grok. Експерти наголошують, що такі матеріали мають ознаки злочину та підпадають під дію законів про боротьбу з насильством над дітьми.
Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав ситуацію "огидною" і зажадав від X негайно посилити заходи безпеки. Міністерка технологій Ліз Кендалл підкреслила, що згідно із Законом про онлайн-безпеку, регулятор Ofcom має повноваження не лише накладати мільярдні штрафи, а й через суд повністю блокувати доступ до платформи на території країни.
