Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
BFM TV

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Європейська комісія та британський регулятор Ofcom вимагають від X пояснень через поширення інтимних зображень, створених ШІ Grok. Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що такий контент грубо порушує європейське законодавство.

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok

Європейська комісія та британський регулятор Ofcom виступили з різкою критикою на адресу соціальної мережі X через поширення інтимних зображень, створених штучним інтелектом Grok без згоди моделей. Йдеться про так званий "гострий режим" чат-бота, який генерує відвертий контент із зображенням реальних жінок та неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Речник Єврокомісії Томас Реньє під час спілкування з журналістами заявив, що інституція чітко усвідомлює наявність такої функції в ШІ від Ілона Маска. Він підкреслив, що такий контент грубо порушує європейське законодавство.

Це не гостре. Це незаконно. Це жахливо. Це огидно. Це те, як ми це бачимо, і цьому немає місця в Європі

– заявив Реньє.

Розслідування у Великій Британії

Британський регулятор Ofcom висунув вимогу до компанії X пояснити механізми роботи Grok. Відомство з'ясовує, як алгоритм зміг створювати сексуалізовані зображення дітей та чи дотрималася платформа свого юридичного обов'язку щодо захисту користувачів. У Великій Британії створення та розповсюдження подібних матеріалів, навіть генерованих ШІ, є кримінальним злочином.

Ми терміново зв’язалися з X та xAI, щоб зрозуміти, які кроки вони вжили для виконання своїх юридичних обов’язків щодо захисту користувачів у Великій Британії

– повідомив речник Ofcom.

Позиція платформи та міжнародний контекст

Ілон Маск та компанія X офіційно не прокоментували претензії регуляторів. Раніше у відповідь на запит Reuters представники платформи назвали критику "брехнею застарілих ЗМІ", а сам Маск реагував на занепокоєння публічних осіб емодзі зі сміхом.

Окрім ЄС та Великої Британії, скарги до прокуратури вже подали міністри Франції, а уряд Індії вимагає пояснень щодо "непристойного контенту".  

Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters04.01.26, 05:34 • 10929 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
Європейська комісія
Reuters
Індія
Ілон Маск
Франція
Велика Британія