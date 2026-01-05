Еврокомиссия и Великобритания требуют от X объяснений из-за сексуализированных изображений, созданных ИИ Grok

Европейская комиссия и британский регулятор Ofcom выступили с резкой критикой в адрес социальной сети X из-за распространения интимных изображений, созданных искусственным интеллектом Grok без согласия моделей. Речь идет о так называемом "остром режиме" чат-бота, который генерирует откровенный контент с изображением реальных женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье во время общения с журналистами заявил, что институция четко осознает наличие такой функции в ИИ от Илона Маска. Он подчеркнул, что такой контент грубо нарушает европейское законодательство.

Это не остро. Это незаконно. Это ужасно. Это отвратительно. Это то, как мы это видим, и этому нет места в Европе – заявил Ренье.

Расследование в Великобритании

Британский регулятор Ofcom потребовал от компании X объяснить механизмы работы Grok. Ведомство выясняет, как алгоритм смог создавать сексуализированные изображения детей и соблюдала ли платформа свою юридическую обязанность по защите пользователей. В Великобритании создание и распространение подобных материалов, даже генерированных ИИ, является уголовным преступлением.

Мы срочно связались с X и xAI, чтобы понять, какие шаги они предприняли для выполнения своих юридических обязанностей по защите пользователей в Великобритании – сообщил представитель Ofcom.

Позиция платформы и международный контекст

Илон Маск и компания X официально не прокомментировали претензии регуляторов. Ранее в ответ на запрос Reuters представители платформы назвали критику "ложью устаревших СМИ", а сам Маск реагировал на беспокойство публичных лиц эмодзи со смехом.

Помимо ЕС и Великобритании, жалобы в прокуратуру уже подали министры Франции, а правительство Индии требует объяснений относительно "непристойного контента".

