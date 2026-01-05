$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 4982 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 23516 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 47696 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 28974 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 33842 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39761 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 99278 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69907 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94719 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99165 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Еврокомиссия и Великобритания требуют от X объяснений из-за сексуализированных изображений, созданных ИИ Grok

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Европейская комиссия и британский регулятор Ofcom требуют от X объяснений из-за распространения интимных изображений, созданных ИИ Grok. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что такой контент грубо нарушает европейское законодательство.

Еврокомиссия и Великобритания требуют от X объяснений из-за сексуализированных изображений, созданных ИИ Grok

Европейская комиссия и британский регулятор Ofcom выступили с резкой критикой в адрес социальной сети X из-за распространения интимных изображений, созданных искусственным интеллектом Grok без согласия моделей. Речь идет о так называемом "остром режиме" чат-бота, который генерирует откровенный контент с изображением реальных женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье во время общения с журналистами заявил, что институция четко осознает наличие такой функции в ИИ от Илона Маска. Он подчеркнул, что такой контент грубо нарушает европейское законодательство.

Это не остро. Это незаконно. Это ужасно. Это отвратительно. Это то, как мы это видим, и этому нет места в Европе

– заявил Ренье.

Расследование в Великобритании

Британский регулятор Ofcom потребовал от компании X объяснить механизмы работы Grok. Ведомство выясняет, как алгоритм смог создавать сексуализированные изображения детей и соблюдала ли платформа свою юридическую обязанность по защите пользователей. В Великобритании создание и распространение подобных материалов, даже генерированных ИИ, является уголовным преступлением.

Мы срочно связались с X и xAI, чтобы понять, какие шаги они предприняли для выполнения своих юридических обязанностей по защите пользователей в Великобритании

– сообщил представитель Ofcom.

Позиция платформы и международный контекст

Илон Маск и компания X официально не прокомментировали претензии регуляторов. Ранее в ответ на запрос Reuters представители платформы назвали критику "ложью устаревших СМИ", а сам Маск реагировал на беспокойство публичных лиц эмодзи со смехом.

Помимо ЕС и Великобритании, жалобы в прокуратуру уже подали министры Франции, а правительство Индии требует объяснений относительно "непристойного контента".  

Искусственный интеллект Grok Илона Маска массово создает сексуализированные дипфейки пользователей X - Reuters04.01.26, 05:34 • 10929 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
Европейская комиссия
Reuters
Индия
Илон Маск
Франция
Великобритания