Искусственный интеллект Grok Илона Маска массово создает сексуализированные дипфейки пользователей X - Reuters
Киев • УНН
Grok, интегрированный в X, генерирует сексуализированные изображения реальных людей, включая несовершеннолетних. Компания xAI отрицает обвинения, а Илон Маск реагирует эмодзи со слезами смеха.
Чат-бот Grok, интегрированный в социальную сеть X (ранее Twitter), оказался в центре скандала из-за возможности генерировать сексуализированные изображения реальных людей. Анализ Reuters подтвердил многочисленные случаи цифрового "раздевания" женщин и создания непристойного контента с участием несовершеннолетних. Об этом пишет УНН.
Подробности
Пользователи X используют Grok для редактирования чужих фотографий, отправляя запросы на замену одежды на бикини или прозрачные наряды. В отличие от сторонних сервисов "обнажения", Grok позволяет делать это мгновенно непосредственно в пределах платформы.
Журналисты зафиксировали более 100 попыток редактирования фотографий всего за один 10-минутный период. Во многих случаях бот выполнял запросы, создавая откровенные изображения женщин, а также игнорируя признаки того, что на фото могут быть дети (в частности, запросы относительно "школьной формы").
Реакция Илона Маска и xAI
Компания xAI назвала выводы медиа "ложью устаревших СМИ". Владелец платформы Илон Маск вместо этого отреагировал на ситуацию эмодзи со слезами смеха под публикациями с AI-редактированием известных людей и жалобами пользователей на засилье обнаженного контента в ленте.
Международное давление и юридические последствия
События вызвали волну осуждения со стороны правительств разных стран. Во Франции парламентарии сообщили прокурорам о "явно незаконном" контенте в X.
Министерство ИТ Индии направило официальное требование платформе прекратить распространение непристойных дипфейков.
Эксперты из The Midas Project заявили, что еще в августе предупреждали xAI о превращении их инструмента в "оружие для сексуальной эксплуатации", однако компания проигнорировала предостережения.
