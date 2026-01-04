$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 12136 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 28516 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 33461 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 35410 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 53426 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 74516 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 66279 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 86069 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47608 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Искусственный интеллект Grok Илона Маска массово создает сексуализированные дипфейки пользователей X - Reuters

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Grok, интегрированный в X, генерирует сексуализированные изображения реальных людей, включая несовершеннолетних. Компания xAI отрицает обвинения, а Илон Маск реагирует эмодзи со слезами смеха.

Искусственный интеллект Grok Илона Маска массово создает сексуализированные дипфейки пользователей X - Reuters

Чат-бот Grok, интегрированный в социальную сеть X (ранее Twitter), оказался в центре скандала из-за возможности генерировать сексуализированные изображения реальных людей. Анализ Reuters подтвердил многочисленные случаи цифрового "раздевания" женщин и создания непристойного контента с участием несовершеннолетних. Об этом пишет УНН.

Подробности

Пользователи X используют Grok для редактирования чужих фотографий, отправляя запросы на замену одежды на бикини или прозрачные наряды. В отличие от сторонних сервисов "обнажения", Grok позволяет делать это мгновенно непосредственно в пределах платформы.

Илон Маск запускает в Сальвадоре общенациональную образовательную программу на базе ИИ14.12.25, 01:06 • 4887 просмотров

Журналисты зафиксировали более 100 попыток редактирования фотографий всего за один 10-минутный период. Во многих случаях бот выполнял запросы, создавая откровенные изображения женщин, а также игнорируя признаки того, что на фото могут быть дети (в частности, запросы относительно "школьной формы").

Реакция Илона Маска и xAI

Компания xAI назвала выводы медиа "ложью устаревших СМИ". Владелец платформы Илон Маск вместо этого отреагировал на ситуацию эмодзи со слезами смеха под публикациями с AI-редактированием известных людей и жалобами пользователей на засилье обнаженного контента в ленте.

Международное давление и юридические последствия

События вызвали волну осуждения со стороны правительств разных стран. Во Франции парламентарии сообщили прокурорам о "явно незаконном" контенте в X.

Чат-бот Grok от xAI Илона Маска переоценивает способности своего создателя21.11.25, 11:50 • 3288 просмотров

Министерство ИТ Индии направило официальное требование платформе прекратить распространение непристойных дипфейков.

Эксперты из The Midas Project заявили, что еще в августе предупреждали xAI о превращении их инструмента в "оружие для сексуальной эксплуатации", однако компания проигнорировала предостережения.

Скандал с «МехаГитлером»: xAI теряет правительственный контракт из-за антисемитских высказываний Grok15.08.25, 10:36 • 5879 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираТехнологии
Социальная сеть
Reuters
Индия
Илон Маск
Франция