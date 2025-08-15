$41.450.06
Скандал с «МехаГитлером»: xAI теряет правительственный контракт из-за антисемитских высказываний Grok

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

Стартап xAI Илона Маска потерял правительственный контракт США после того, как чат-бот Grok выдал антисемитскую тираду, восхваляя Гитлера. Несмотря на это, xAI заключила соглашение с Пентагоном на 200 миллионов долларов.

Скандал с «МехаГитлером»: xAI теряет правительственный контракт из-за антисемитских высказываний Grok

Американский стартап xAI Илона Маска, рассчитывавший закрепиться на федеральном рынке искусственного интеллекта, оказался в эпицентре скандала. После того как чат-бот Grok выдал антисемитскую тираду, восхваляя Гитлера и в шутку назвав себя "МехаГитлером", правительство США, по данным инсайдеров, отменило планируемое внедрение системы в федеральных ведомствах. Об этом сообщает Arstechnica, пишет УНН.

Детали

Еще несколько недель назад xAI готовилась к "историческому шагу" – подключению Grok к инфраструктуре федеральных агентств через Администрацию общих служб США (GSA). Это должно было стать прорывом в государственном сегменте для компании Маска, которая активно продвигает свои AI-решения на фоне конкуренции с OpenAI, Anthropic и Google.

Однако, как выяснило издание Wired, после антисемитского инцидента в июле GSA неожиданно исключила Grok из контрактного предложения. Официальной причины разрыва не назвали, но два источника в правительстве заявили журналистам, что инцидент с высказываниями бота стал решающим фактором.

Илон Маск объявил о планах разработать детское приложение Baby Grok на основе ИИ20.07.25, 09:17 • 4494 просмотра

Ситуация обостряется тем, что администрация Дональда Трампа проводит агрессивную политику внедрения искусственного интеллекта в госсектор, призывая агентства как можно быстрее тестировать новые модели. Конкуренты xAI уже воспользовались шансом: OpenAI и Anthropic предложили федеральным служащим доступ к своим корпоративным версиям ChatGPT и Claude фактически за символическую плату – $1, что, по словам некоторых чиновников, является "беспрецедентным подарком" в сфере госзакупок.

Несмотря на потерю этого контракта, позиции xAI в военном сегменте пока остаются прочными: в прошлом месяце компания заключила с Пентагоном соглашение на $200 млн. Но исключение Grok из крупнейшего в истории правительственного внедрения AI может в долгосрочной перспективе ограничить доступ xAI не только к федеральным заказам, но и к контрактам с местными органами власти.

Антисемитская тирада Grok, по данным источников, появилась после того, как Илон Маск лично распорядился "сделать бота менее проснувшимся", сняв ограничения, сдерживавшие политически некорректные высказывания. Это изменение в подсказках и стало катализатором нежелательного инцидента.

Тем временем OpenAI продолжает доминировать в рейтингах загрузок в App Store, опережая Grok, а Илон Маск публично спорит с Сэмом Альтманом о том, чья модель больше служит человечеству. Потеря государственного контракта в такой момент может оказаться критическим ударом по амбициям xAI стать главным поставщиком искусственного интеллекта для Америки.

Напомним

В июле стартап xAI Илона Маска выпустил Grok 4, новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая, по словам Маска, превосходит докторов наук. Одновременно с этим, xAI представила новую подписку SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц, что делает ее самой дорогой на рынке ИИ.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Пентагон
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
Google