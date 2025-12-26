$41.930.22
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
13:36 • 9570 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 16276 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 30005 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21127 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17708 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17977 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20054 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40369 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17391 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В 2026 году на экраны выйдут пять масштабных кинопремьер, среди которых космические приключения Марио и битвы во вселенной Мортал Комбат. Зрителей также ждут жуткие игры на выживание и новые анимационные путешествия.

Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить

В 2026 году зрителей ждет настоящий калейдоскоп громких кинопремьер — от космических приключений Марио и масштабных битв во вселенной Мортал Комбат до жутких игр на выживание, возвращения в далекую-далекую галактику и новых анимационных путешествий. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в следующем году.

Супер Марио Галактика в кино (The Super Mario Galaxy Movie)

Пытаясь помешать похищению принцессы Пич, Марио оказывается в космосе, где знакомится с Розалиной — хранительницей маленьких существ в форме звезд, которых называют Лума. Она рассказывает, что в прошлом Боузер напал на ее дом — Кометную обсерваторию, своеобразный звездолет, — и похитил ее источник энергии, Звезды Силы, из-за чего обсерватория застряла в пространстве. После этого Марио отправляется в опасное путешествие, чтобы собрать Звезды Силы, восстановить работу обсерватории и, конечно, спасти Пич.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Аарон Хорват, Майкл Джеленик;

• Актеры: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк;

• В украинском прокате с: 02.04.2026.

Игра в прятки: Я иду искать (Ready or Not 2: Here I Come)

В продолжении напряженной хоррор-саги Грейс, которой чудом удалось пережить кровавую резню семьи Ле Домас, оказывается в еще более жестокой игре. На этот раз рядом с ней появляется отчужденная сестра Фейт в исполнении Кэтрин Ньютон, и спастись сможет только одна. Чтобы выжить, Грейс должна завоевать Верховное место в Совете, однако на него претендуют еще четыре влиятельные семьи. На кону — абсолютная власть, а борьба превращается в смертельную охоту с максимальными ставками.

• Жанр: ужасы, комедия;

• Страна: США;

• Режиссер: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт;

• Актеры: Самара Уивинг, Кэтрин Ньютон, Сара Мишель Геллар, Шон Хэтоси, Элайджа Вуд;

• В украинском прокате с: 09.04.2026.

Мортал Комбат 2 (Mortal Kombat II)

Любимые фанатами чемпионы, к которым на этот раз присоединяется сам Джонни Кейдж, сходятся в масштабном противостоянии. Им придется объединить силы в решающей битве, чтобы остановить темное господство Шао Кана, которое угрожает самому существованию Земного Царства и всем его защитникам. На кону — судьба мира, и каждый бой может стать последним. Это история бунта без ограничений и битвы без компромиссов.

• Жанр: экшн, фэнтези;

• Страна: США;

• Режиссер: Саймон МакКуойд;

• Актеры: Льюис Тан, Джессика МакНэми, Хироюки Санада.

• В украинском прокате с: 07.05.2026.

Мандалорец и Грогу (The Mandalorian & Grogu)

Хотя жестокая Империя потерпела крах, ее бывшие военачальники до сих пор действуют в разных уголках галактики. Новая Республика стремится уберечь достижения Восстания и поэтому обращается за помощью к известному мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину и его юному подопечному Грогу. Вместе они берутся за самую опасную миссию в своей жизни, которая сведет их с новыми союзниками, смертельными врагами и испытаниями, которые навсегда изменят их путь.

• Жанр: фантастика, приключения, экшн, фэнтези;

• Страна: США;

• Режиссер: Джон Фавро;

• Актеры: Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт;

• В украинском прокате с: 21.05.2026.

Ваяна (Moana)

Молодая Ваяна откликается на зов Океана и впервые покидает пределы родного острова Мотонуи. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы восстановить благополучие своего народа, а ее напарником становится дерзкий и легендарный полубог Мауи. Впереди их ждут далекие острова, бурные воды, воинственные племена Какамора, мифические создания и испытания, которые навсегда изменят их характеры. В этом путешествии Ваяна и Мауи должны открыть собственную силу и понять, что истинная мощь рождается из смелости, предназначения и искреннего голоса сердца.

• Жанр: приключения, комедия;

• Страна: США;

• Режиссеры: Томас Каил;

• Актеры: Кэтрин Лагайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи;

• В украинском прокате с: 09.07.2026.

Ольга Розгон

