"Сделано в Украине": предприниматели получат 154 гранта на более чем 900 млн гривен

Кабинет министров в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" одобрил предоставление 154 грантов для предпринимателей на общую сумму более 900 млн гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

В рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" одобрено предоставление 154 грантов для предпринимателей. 140 - для промышленников на производственное оборудование, 14 - для фермерских хозяйств на создание садов и теплиц. Прием заявок продолжается - сообщила Свириденко.

Она рассказала, что в этом году производители уже подали 140 заявок на гранты для развития и восстановления перерабатывающих предприятий на сумму 865 млн гривен. Из них 6 - на восстановление производств, пострадавших в результате российских обстрелов.

Среди заявителей производители пищевых продуктов, строительных материалов, одежды, металлоконструкций, стекла, полиграфии, летательных аппаратов, изделий из пластмассы и дерева. Предприятия, которые подали заявки, создадут почти 1400 новых рабочих мест. Гранты используются на приобретение производственного оборудования.

Всего с начала действия программ для развития и восстановления выдано почти 1400 грантов на общую сумму 6,7 млрд гривен - добавила Свириденко.

По ее словам, программы реализуются в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине":

до 8 млн грн - грант на развитие;

до 16 млн грн - грант на восстановление.

Условия получения гранта - софинансирование 50% на 50% (в случае покупки украинского оборудования 70% на 30%) и создание от 5 рабочих мест.

Также премьер рассказала, что в этом году были согласованы первые гранты для садов и теплиц - 14 проектов на общую сумму 51,5 млн гривен. По ее словам, в ближайшее время начнется их финансирование в общинах.

Грантовые средства пойдут на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства, а также тепличного хозяйства - закладку новых садов и строительство современных тепличных комплексов. Это позволит увеличить производство плодоовощной продукции и усилить местные экономики. Всего в 2026 году на эту программу предусмотрено 465 млн гривен. Для проектов в прифронтовых и деоккупированных регионах государство может покрывать до 80% стоимости. Поддерживаем агропроизводителей и усиливаем продовольственную устойчивость страны - отметила премьер-министр.

