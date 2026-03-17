"Сделано в Украине": предприниматели получат 154 гранта на более чем 900 млн гривен

Рубрики
Главная
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.4м/с
82%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 42587 просмотра
Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под КиевомPhoto17 марта, 11:35 • 17906 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 22909 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 15738 просмотра
Украина возобновит транзит российской нефти через «Дружбу» через полтора месяца17:39 • 7604 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 30263 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 42595 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 47752 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 62848 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 55149 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Карл III
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Великобритания
Лондон
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 5150 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 15744 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 22916 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 42595 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 30030 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Кабмин одобрил финансирование для промышленников и фермеров в рамках программы "Сделано в Украине". Средства пойдут на оборудование, сады и новые рабочие места.

"Сделано в Украине": предприниматели получат 154 гранта на более чем 900 млн гривен

Кабинет министров в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" одобрил предоставление 154 грантов для предпринимателей на общую сумму более 900 млн гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

В рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" одобрено предоставление 154 грантов для предпринимателей. 140 - для промышленников на производственное оборудование, 14 - для фермерских хозяйств на создание садов и теплиц. Прием заявок продолжается 

- сообщила Свириденко. 

Она рассказала, что в этом году производители уже подали 140 заявок на гранты для развития и восстановления перерабатывающих предприятий на сумму 865 млн гривен. Из них 6 - на восстановление производств, пострадавших в результате российских обстрелов.

Среди заявителей производители пищевых продуктов, строительных материалов, одежды, металлоконструкций, стекла, полиграфии, летательных аппаратов, изделий из пластмассы и дерева. Предприятия, которые подали заявки, создадут почти 1400 новых рабочих мест. Гранты используются на приобретение производственного оборудования.

Всего с начала действия программ для развития и восстановления выдано почти 1400 грантов на общую сумму 6,7 млрд гривен 

- добавила Свириденко. 

По ее словам, программы реализуются в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине":

  • до 8 млн грн - грант на развитие;
    • до 16 млн грн - грант на восстановление. 

      Условия получения гранта - софинансирование 50% на 50% (в случае покупки украинского оборудования 70% на 30%) и создание от 5 рабочих мест.

      Также премьер рассказала, что в этом году были согласованы первые гранты для садов и теплиц - 14 проектов на общую сумму 51,5 млн гривен. По ее словам, в ближайшее время начнется их финансирование в общинах.

      Грантовые средства пойдут на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства, а также тепличного хозяйства - закладку новых садов и строительство современных тепличных комплексов. Это позволит увеличить производство плодоовощной продукции и усилить местные экономики. Всего в 2026 году на эту программу предусмотрено 465 млн гривен. Для проектов в прифронтовых и деоккупированных регионах государство может покрывать до 80% стоимости. Поддерживаем агропроизводителей и усиливаем продовольственную устойчивость страны 

      - отметила премьер-министр. 

      Напомним 

      В Украине расширяют грантовую программу "Собственное дело", позволяя молодежи 18-25 лет получить до 200 тыс. грн на бизнес. С 2026 года увеличат размеры грантов, а также расширят поддержку для ветеранов и их семей.

      Павел Башинский

      ЭкономикаПолитика
      Село
      Техника
      Государственный бюджет
      Кабинет Министров Украины
      Война в Украине
      Юлия Свириденко