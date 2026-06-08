Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
Киев • УНН
Шевченковский суд Киева арестовал водителя Mercedes за гибель четырех человек в переходе. Он будет находиться под стражей без залога до 3 августа включительно.
Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу водителя Mercedes, который насмерть сбил четырех человек в подземном переходе в Киеве, без альтернативы внесения залога, передает корреспондент УНН.
Детали
Судья постановила применить к задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 3 августа включительно, а также при необходимости оказать медпомощь.
Дополнение
49-летнему водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.
В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.
Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он был задержан и находился под охраной в палате больницы. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв, указали в прокуратуре.
Как отметили в прокуратуре, "в то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть всего у водителя 10 штрафов за последние 1,5 года".
Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.