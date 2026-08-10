На временно оккупированных территориях Украины, где люди сталкиваются с безработицей и задержками заработных плат, оккупационная администрация продолжает активно агитировать население вступать в вооружённые силы рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют набору в подразделения беспилотных систем, представляя такую службу как якобы безопасную и выгодную работу.

Потенциальным кандидатам рассказывают о "тёплом и сухом месте", работе в комфортных условиях и отсутствии непосредственного участия в боевых действиях. Однако реальность российской армии кардинально отличается от обещаний вербовщиков

Указывается, что после подписания контракта военнослужащих могут направлять непосредственно в районы боевых действий. При этом обещания о службе подальше от фронта сменяются участием в боевых заданиях, а люди, которых заманивали стабильной зарплатой и "безопасной" специальностью, рискуют оказаться на передовой.

Таким образом, россия использует сложное экономическое положение жителей ВОТ для пополнения собственной армии. Людям, которые не имеют работы или месяцами не получают заработанные средства, предлагают фактически обменять собственную жизнь и безопасность на обещанную зарплату