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Оккупанты на ВОТ агитируют население вступать в армию рф из-за безработицы — ЦНС

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины российская администрация вербует людей в армию, обещая безопасную работу. После подписания контракта военнослужащих отправляют на передовую, несмотря на обещания.

Оккупанты на ВОТ агитируют население вступать в армию рф из-за безработицы — ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины, где люди сталкиваются с безработицей и задержками заработных плат, оккупационная администрация продолжает активно агитировать население вступать в вооружённые силы рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют набору в подразделения беспилотных систем, представляя такую службу как якобы безопасную и выгодную работу.

Потенциальным кандидатам рассказывают о "тёплом и сухом месте", работе в комфортных условиях и отсутствии непосредственного участия в боевых действиях. Однако реальность российской армии кардинально отличается от обещаний вербовщиков

- говорится в статье.

Указывается, что после подписания контракта военнослужащих могут направлять непосредственно в районы боевых действий. При этом обещания о службе подальше от фронта сменяются участием в боевых заданиях, а люди, которых заманивали стабильной зарплатой и "безопасной" специальностью, рискуют оказаться на передовой.

Таким образом, россия использует сложное экономическое положение жителей ВОТ для пополнения собственной армии. Людям, которые не имеют работы или месяцами не получают заработанные средства, предлагают фактически обменять собственную жизнь и безопасность на обещанную зарплату

- констатируют в ЦНС.

Там добавляют, что оккупация создаёт проблемы, а затем сама же предлагает людям "выход" из них - пойти воевать за государство, которое эти проблемы и создало.

Напомним

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне под видом волонтёрской помощи требуют у местных жителей деньги и имущество.

Оккупационным чиновникам на ВОТ начали выдавать военные бронежилеты - ЦНС23.07.26, 02:46 • 22551 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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