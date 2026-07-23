Оккупационным чиновникам на ВОТ начали выдавать военные бронежилеты - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Херсонщине чиновникам начали выдавать военные бронежилеты. Это создает дополнительные риски, поскольку гражданские и военные функции намеренно смешиваются.
Оккупационная администрация на временно оккупированной Херсонщине продолжает усиливать меры безопасности для собственных чиновников. Так, сотрудникам оккупационных администраций начали передавать бронежилеты военного образца, которые используются российскими силовыми структурами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, несмотря на заявления о "защите гражданских", такие средства индивидуальной защиты фактически делают представителей оккупационной администрации внешне похожими на военнослужащих.
На фоне того, что российские войска регулярно используют гражданский транспорт для перевозки личного состава и материальных средств, граница между гражданскими и военными объектами все больше размывается
Там подчеркивают, что фактически Россия сама создает дополнительные риски для собственных представителей на оккупированных территориях: оснащая чиновников военным снаряжением и используя гражданскую инфраструктуру в военных целях, оккупационная власть все больше интегрирует гражданский сектор в собственную систему обеспечения и безопасности.
"Это в очередной раз демонстрирует, что даже собственным представителям на временно оккупированных территориях Россия не гарантирует безопасности, вместо этого заставляя их работать в условиях, где гражданские и военные функции намеренно смешиваются, создавая дополнительные риски для всех, кто находится в зоне оккупации", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
После ударов ВСУ по логистике россияне испытывают дефицит водителей. На ВОТ активизировали вербовку местных жителей обещаниями больших денег.
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