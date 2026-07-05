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В оккупированном Донецке людей выселяют из собственных квартир, признанных "аварийными" - ЦНС

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Оккупационные комиссии в Донецке признают "аварийными" дома даже с минимальными повреждениями. Жителей заставляют переселяться в общежития, рискуя потерять право собственности без компенсаций.

В оккупированном Донецке людей выселяют из собственных квартир, признанных "аварийными" - ЦНС

В оккупированном Донецке зафиксировали новую волну так называемых "инспекций жилья". Во время проверок оккупационные комиссии признают "аварийными" дома местных жителей, в том числе и те, что имеют минимальные повреждения, а затем выселяют людей из собственных домов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, "инспекций жилья" в Донецке, оккупационные комиссии массово признают жилье аварийным даже в случаях незначительных или поверхностных повреждений. Фактически это превращается в очередной механизм давления и перераспределения недвижимости.

После формального признания жилья "непригодным для проживания" людей заставляют покидать квартиры и переселяться в общежития или временное жилье с минимальными условиями. Комиссии массово занижают оценку состояния домов даже при незначительных повреждениях

- говорится в сообщении.

Так, жителей принуждают покидать собственные квартиры под предлогом "опасности проживания" и переселяют в коммунальные общежития или временные пункты размещения. В то же время после выселения возрастает риск потери права собственности без реальных компенсаций.

Напомним

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне под видом "волонтерской помощи" требуют у местных жителей деньги и имущество. Предпринимателей и бюджетников заставляют покупать медикаменты и экипировку, а отказников запугивают обысками.

Алла Киосак

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