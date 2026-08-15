Польша провела крупнейший военный парад в истории, а власти призвали быть готовыми к войне
Киев • УНН
Польша провела в Варшаве крупнейший в истории военный парад с участием более 2000 военнослужащих и 300 единиц техники. Премьер-министр Туск заявил, что страна должна быть сильной, чтобы избежать войны.
Польша 15 августа провела в Варшаве крупнейший военный парад в своей истории, в ходе которого более 2000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники продемонстрировали оборонные возможности страны. Об этом сообщает TVP World, пишет УНН.
Детали
Парад состоялся в День Вооружённых сил Польши, который ежегодно отмечают 15 августа в честь победы польских войск над большевиками в Варшавской битве 1920 года.
Над Варшавой пролетели более 60 военных самолётов. Среди техники, продемонстрированной во время мероприятия, были истребители F-35, которые стали одним из новейших пополнений польских ВВС. На церемонии президент Польши Кароль Навроцкий также повысил в званиях 21 военного офицера.
Отдельный военно-морской парад состоялся у Гдыни и Гданьска на побережье Балтийского моря. В нём приняли участие более 20 кораблей, в том числе суда стран — союзников Польши.
Туск призвал Польшу быть готовой к войне
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна стремится избежать войны, однако для этого должна оставаться сильной и подготовленной.
Мы хотим избежать войны. Только те, кто силён, хорошо подготовлен, действительно независим и суверенен, смогут избежать войны
Президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что Польша имеет исторический опыт войн и хорошо понимает цену независимости и свободы. Он также призвал сосредоточиться на безопасности государства и будущих поколений.
Сегодня падение ракеты не будет спрашивать, голосует ли кто-то за ту или иную политическую партию… Не будем забывать, что мы — одна нация
Модернизация и новая техника
Парад состоялся на фоне масштабной модернизации польской армии. Польша активно закупает вооружение и технику для усиления восточного фланга НАТО на фоне российской агрессии против Украины.
Среди новых вооружений Польши — 32 истребителя F-35 по контракту на $4,6 млрд, 96 ударных вертолётов AH-64E Apache и новый фрегат ORP Wicher. Варшава также заказала шведские подводные лодки класса A26 Blekinge.
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В 2025 году Польша направила на оборону около 4,7% ВВП — это был самый высокий показатель среди стран НАТО. В 2026 году Варшава планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
Численность польских вооружённых сил в настоящее время превышает 220 тысяч военнослужащих. К 2039 году правительство планирует увеличить численность армии до 500 тысяч человек, включая 200 тысяч резервистов.
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