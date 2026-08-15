Польша провела крупнейший военный парад в истории, а власти призвали быть готовыми к войне

Польша 15 августа провела в Варшаве крупнейший военный парад в своей истории, в ходе которого более 2000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники продемонстрировали оборонные возможности страны. Об этом сообщает TVP World, пишет УНН.

Парад состоялся в День Вооружённых сил Польши, который ежегодно отмечают 15 августа в честь победы польских войск над большевиками в Варшавской битве 1920 года.

Над Варшавой пролетели более 60 военных самолётов. Среди техники, продемонстрированной во время мероприятия, были истребители F-35, которые стали одним из новейших пополнений польских ВВС. На церемонии президент Польши Кароль Навроцкий также повысил в званиях 21 военного офицера.

Отдельный военно-морской парад состоялся у Гдыни и Гданьска на побережье Балтийского моря. В нём приняли участие более 20 кораблей, в том числе суда стран — союзников Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна стремится избежать войны, однако для этого должна оставаться сильной и подготовленной.

Мы хотим избежать войны. Только те, кто силён, хорошо подготовлен, действительно независим и суверенен, смогут избежать войны

Президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что Польша имеет исторический опыт войн и хорошо понимает цену независимости и свободы. Он также призвал сосредоточиться на безопасности государства и будущих поколений.

Сегодня падение ракеты не будет спрашивать, голосует ли кто-то за ту или иную политическую партию… Не будем забывать, что мы — одна нация