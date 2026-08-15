Польща провела найбільший військовий парад в історії, а влада закликала бути готовими до війни
Київ • УНН
Польща провела у Варшаві найбільший в історії військовий парад за участі понад 2000 військових та 300 одиниць техніки. Прем'єр Туск заявив, що країна має бути сильною, щоб уникнути війни.
Польща 15 серпня провела у Варшаві найбільший військовий парад у своїй історії, під час якого понад 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки продемонстрували оборонні можливості країни. Про це повідомляє TVP World, пише УНН.
Деталі
Парад відбувся у День Збройних сил Польщі, який щороку відзначають 15 серпня на честь перемоги польських військ над більшовиками у Варшавській битві 1920 року.
Над Варшавою пролетіли понад 60 військових літаків. Серед техніки, яку продемонстрували під час заходу, були винищувачі F-35, які стали одним із найновіших поповнень польських ВПС. На церемонії президент Польщі Кароль Навроцький також підвищив у званнях 21 військового офіцера.
Окремий військово-морський парад відбувся біля Гдині та Гданська на Балтійському узбережжі. У ньому взяли участь понад 20 кораблів, зокрема судна країн-союзників Польщі.
Туск закликав Польщу бути готовою до війни
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна прагне уникнути війни, однак для цього має залишатися сильною та підготовленою.
Ми хочемо уникнути війни. Лише ті, хто сильні, добре підготовлені, справді незалежні та суверенні, уникнуть війни
Президент Кароль Навроцький наголосив, що Польща має історичний досвід воєн і добре розуміє ціну незалежності та свободи. Він також закликав зосередитися на безпеці держави та майбутніх поколінь.
Сьогодні падіння ракети не питатиме, чи голосує хтось за ту чи іншу політичну партію… Не забуваймо, що ми - одна нація
Модернізація та нова техніка
Парад відбувся на тлі масштабної модернізації польської армії. Польща активно закуповує озброєння та техніку для посилення східного флангу НАТО на тлі російської агресії проти України.
Серед нових озброєнь Польщі - 32 винищувачі F-35 за контрактом на $4,6 млрд, 96 ударних вертольотів AH-64E Apache та новий фрегат ORP Wicher. Варшава також замовила шведські підводні човни класу A26 Blekinge.
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