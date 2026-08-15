Польща провела найбільший військовий парад в історії, а влада закликала бути готовими до війни

Польща 15 серпня провела у Варшаві найбільший військовий парад у своїй історії, під час якого понад 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки продемонстрували оборонні можливості країни. Про це повідомляє TVP World, пише УНН.

Парад відбувся у День Збройних сил Польщі, який щороку відзначають 15 серпня на честь перемоги польських військ над більшовиками у Варшавській битві 1920 року.

Над Варшавою пролетіли понад 60 військових літаків. Серед техніки, яку продемонстрували під час заходу, були винищувачі F-35, які стали одним із найновіших поповнень польських ВПС. На церемонії президент Польщі Кароль Навроцький також підвищив у званнях 21 військового офіцера.

Окремий військово-морський парад відбувся біля Гдині та Гданська на Балтійському узбережжі. У ньому взяли участь понад 20 кораблів, зокрема судна країн-союзників Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна прагне уникнути війни, однак для цього має залишатися сильною та підготовленою.

Ми хочемо уникнути війни. Лише ті, хто сильні, добре підготовлені, справді незалежні та суверенні, уникнуть війни

Президент Кароль Навроцький наголосив, що Польща має історичний досвід воєн і добре розуміє ціну незалежності та свободи. Він також закликав зосередитися на безпеці держави та майбутніх поколінь.

Сьогодні падіння ракети не питатиме, чи голосує хтось за ту чи іншу політичну партію… Не забуваймо, що ми - одна нація