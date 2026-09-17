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Удар рф по залізниці: пошкоджено вокзал Берестина, у Києві обмежено рух кільцевої електрички

Київ • УНН

 • 7996 перегляди

Через удари рф пошкоджено вокзал Берестина та інфраструктуру в Києві. Окремі поїзди затримуються до восьми годин або їдуть в об’їзд.

Удар рф по залізниці: пошкоджено вокзал Берестина, у Києві обмежено рух кільцевої електрички

Через нові атаки рф залізнична інфраструктура в кількох регіонах України зазнала пошкоджень, а частину поїздів перевели на резервні маршрути, через що час у дорозі може зрости на кілька годин. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Ворог продовжує бити по залізниці, але ніч вдалося пройти без жертв. З болючого: перед світанком ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин. Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті, наразі вже йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестин не скасовуємо

- йдеться у дописі.

Також, за наявною інформацією, у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця — Почайна. На відновлення цієї ділянки, за даними Укрзалізниці, знадобиться близько дня.

Пошкоджено скло та двері в електропоїзді, в депо та на кількох інших об'єктах УЗ, але все це відновимо. Затримки є, вони традиційно зібрані на uz-vezemo. Деякі поїзди — наприклад, №7/8 Одеса — Харків та №53/54 Дніпро — Одеса — їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на +6 годин. Попереду не менш важкий день, слідкуємо уважно і продовжуємо рух

йдеться у дописі Укрзалізниці.

Найбільші затримки, за наведеними даними, фіксуються на окремих напрямках, зокрема Львів — Дніпро — до восьми годин.

Також місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про нібито удар по потягу "Одеса — Дніпро", після якого він загорівся, але пасажирів встигли евакуювати. Офіційного підтвердження цієї інформації, наразі, немає.

Нагадаємо

російські окупанти атакували поїзд №122, але завдяки евакуації ніхто не постраждав. Для пасажирів організують автобусні трансфери.

Алла Кіосак

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