Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электрички

Из-за новых атак РФ железнодорожная инфраструктура в нескольких регионах Украины получила повреждения, а часть поездов перевели на резервные маршруты, из-за чего время в пути может увеличиться на несколько часов. Об этом сообщает «Укрзалізниця», передает УНН.

Враг продолжает наносить удары по железной дороге, но ночь удалось пройти без жертв. Из болезненного: перед рассветом вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала Берестин. Пассажиры и работники вокзала находились в укрытии, сейчас уже идет обследование инфраструктуры, поезда в Берестин не отменяем - говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, в Киеве пострадала инфраструктура станции кольцевой электрички Никольская Слободка. Kyiv City Express с утра курсирует по ограниченному кольцу, объезжая участок Дарница — Почайна. На восстановление этого участка, по данным «Укрзалізниці», понадобится около дня.

Повреждены стекла и двери в электропоезде, в депо и на нескольких других объектах УЗ, но все это восстановим. Задержки есть, они традиционно собраны на uz-vezemo. Некоторые поезда — например, №7/8 Одесса — Харьков и №53/54 Днепр — Одесса — будут ехать по резервному, более безопасному маршруту, что увеличит ориентировочное время в пути на +6 часов. Впереди не менее тяжелый день, следим внимательно и продолжаем движение говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Самые большие задержки, согласно приведенным данным, фиксируются на отдельных направлениях, в частности Львов — Днепр — до восьми часов.

Также местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о якобы ударе по поезду «Одесса — Днепр», после которого он загорелся, но пассажиров успели эвакуировать. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним

российские оккупанты атаковали поезд №122, но благодаря эвакуации никто не пострадал. Для пассажиров организуют автобусные трансферы.