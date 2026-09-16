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росія атакувала поїзд Київ - Миколаїв, пасажирів евакуювали

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

російські окупанти атакували поїзд №122, але завдяки евакуації ніхто не постраждав. Для пасажирів організують автобусні трансфери.

росія атакувала поїзд Київ - Миколаїв, пасажирів евакуювали

У середу, 16 вересня, російські окупанти атакували поїзд №122 Київ - Миколаїв, однак постраждалих і загиблих немає. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі - це найголовніше. Дякуємо колегам за чітку та злагоджену роботу. Для пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовуємо автобусні трансфери

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Нікопольському районі Дніпропетровської області загинули пʼятеро людей, ще семеро отримали поранення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Евакуація
Повітряна тривога
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Миколаїв
Київ