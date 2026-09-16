росія атакувала поїзд Київ - Миколаїв, пасажирів евакуювали

У середу, 16 вересня, російські окупанти атакували поїзд №122 Київ - Миколаїв, однак постраждалих і загиблих немає. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

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Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі - це найголовніше. Дякуємо колегам за чітку та злагоджену роботу. Для пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовуємо автобусні трансфери - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Нікопольському районі Дніпропетровської області загинули пʼятеро людей, ще семеро отримали поранення.