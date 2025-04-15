У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.
Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.
Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.
Вночі 10 квітня Миколаїв атакували БпЛА типу Shahed. Поранено 10 людей, двоє у лікарні. Пошкоджено будинки, авто, гаражі, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
Вночі Миколаїв був атакований безпілотниками, що призвело до поранень серед місцевих жителів. Двох постраждалих госпіталізували, іншим допомогу надали на місці події.
Вночі 10 квітня Миколаїв був атакований російськими безпілотниками, що спричинило дві пожежі в місті. На місці події працюють відповідні служби.
В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.
З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.
ВАКС стягнув на користь України понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему вартістю 2 млрд грн, які належали підсанкційному олігарху Дерипасці. Сировину використовували для виготовлення зброї.
Володимир Зеленський заявив, що росія збільшила повітряні атаки, випустивши понад 1460 авіабомб, 670 дронів і 30 ракет за тиждень. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
Внаслідок атаки дронів у Миколаєві пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі. Три людини отримали поранення, на місці працювали рятувальники.
Внаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв виникло три пожежі у житлових будинках. Двох людей госпіталізовано, одній надали допомогу на місці.
У Харкові 3 квітня сталася ДТП: зіткнулися JEEP Cherokee та Renault. 72-річний водій Renault загинув, а хлопчик 12-14 років у важкому стані у лікарні.
У Миколаєві водій маршрутки збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході. Його затримано та повідомлено про підозру, загрожує до 8 років ув'язнення.
В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.
Власниця аптек у Херсоні та Миколаєві повідомляє про збитки через переоцінку ліків з ТОП-100. Нові правила призвели до фінансових проблем малого аптечного бізнесу.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім задекларував понад 1,7 млн грн зарплати за рік, Mercedes-Benz за 149 тис. доларів, декілька квартир та значні заощадження у готівці.
Сьогодні, 29 березня, у багатьох областях України очікуються пориви вітру до 20 м/с. В Одеській та Миколаївській областях оголошено про пилову бурю.
В Україні завершується опалювальний сезон. Уряд розпочинає підготовку до наступної зими, відновлюючи інфраструктуру та модернізуючи тепломережі.
Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.
Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.
У Миколаєві опалювальний сезон офіційно завершено, як і в Херсоні. Проте тепло продовжать подавати в лікарні, пологові будинки, заклади дошкільної освіти та амбулаторії.
В Україні існують проблеми з водними ресурсами, особливо через війну. Для обліку води запровадять моніторинг за європейськими стандартами, перший пілотний проєкт вже реалізується на Закарпатті.