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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1336 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27354 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3572 перегляди

Негода паралізувала рух транспорту на Миколаївщині: режим обмеження триває

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

Суспільство • 12 квітня, 01:08 • 3612 перегляди

Україна не просто просить ППО, а готова їх придбати - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.

Війна • 11 квітня, 16:24 • 13642 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9698 перегляди

Квітневі снігопади паралізували південь: Херсонщина та Миколаївщина потерпають

Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.

Київщина • 11 квітня, 12:59 • 8596 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3268 перегляди

Південь потерпає від негоди: в Одесі повалені дерева, Миколаїв та Херсон засипає снігом

Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 05:57 • 4359 перегляди

Зеленський про удар по Дніпру: росія ігнорує дипломатію, продовжуючи атаки на мирні міста

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.

Війна • 10 квітня, 18:55 • 9999 перегляди

Радари TruCAM з 11 квітня з’являться ще на 25 ділянках українських доріг

Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.

Суспільство • 10 квітня, 13:55 • 9607 перегляди

У Миколаєві 10 поранених внаслідок "шахедної" атаки рф: показали наслідки

Вночі 10 квітня Миколаїв атакували БпЛА типу Shahed. Поранено 10 людей, двоє у лікарні. Пошкоджено будинки, авто, гаражі, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Війна • 10 квітня, 05:28 • 11588 перегляди

Унаслідок атаки БпЛА в Миколаєві є поранені: двох людей госпіталізували

Вночі Миколаїв був атакований безпілотниками, що призвело до поранень серед місцевих жителів. Двох постраждалих госпіталізували, іншим допомогу надали на місці події.

Війна • 10 квітня, 01:26 • 10659 перегляди

росія атакувала Миколаїв: міська влада повідомила про пожежі

Вночі 10 квітня Миколаїв був атакований російськими безпілотниками, що спричинило дві пожежі в місті. На місці події працюють відповідні служби.

Війна • 10 квітня, 00:36 • 10644 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.

Суспільство • 9 квітня, 20:14 • 29683 перегляди

Міноборони: за три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей

З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Війна • 8 квітня, 08:43 • 10817 перегляди

Сьогодні День любителів зоопарку: як звіринці захищають тварин під час війни в Україні

Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.

Суспільство • 8 квітня, 06:46 • 444847 перегляди

Суд націоналізував активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд гривень

ВАКС стягнув на користь України понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему вартістю 2 млрд грн, які належали підсанкційному олігарху Дерипасці. Сировину використовували для виготовлення зброї.

Війна • 7 квітня, 14:17 • 10329 перегляди

рф за тиждень випустила по Україні понад 1460 авіабомб, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росія збільшила повітряні атаки, випустивши понад 1460 авіабомб, 670 дронів і 30 ракет за тиждень. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.

Війна • 6 квітня, 09:14 • 17722 перегляди

Атака дронів на Миколаїв: у ДСНС показали наслідки

Внаслідок атаки дронів у Миколаєві пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі. Три людини отримали поранення, на місці працювали рятувальники.

Війна • 5 квітня, 23:21 • 33842 перегляди

У Миколаєві через атаку "шахедів" виникли пожежі, є поранені

Внаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв виникло три пожежі у житлових будинках. Двох людей госпіталізовано, одній надали допомогу на місці.

Війна • 5 квітня, 21:29 • 7254 перегляди

Трагічна ДТП у Харкові: загинув водій, важко травмована дитина

У Харкові 3 квітня сталася ДТП: зіткнулися JEEP Cherokee та Renault. 72-річний водій Renault загинув, а хлопчик 12-14 років у важкому стані у лікарні.

Кримінал та НП • 3 квітня, 17:30 • 13296 перегляди

У Миколаєві маршрутка наїхала на дівчину на пішохідному переході: водія затримано та повідомлено про підозру

У Миколаєві водій маршрутки збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході. Його затримано та повідомлено про підозру, загрожує до 8 років ув'язнення.

Суспільство • 3 квітня, 12:16 • 10214 перегляди

В Україні відкрили центри підтримки родин полонених і зниклих: де і як працюють

В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.

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"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Власниця аптек у Херсоні та Миколаєві повідомляє про збитки через переоцінку ліків з ТОП-100. Нові правила призвели до фінансових проблем малого аптечного бізнесу.

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Кім задекларував чотири квартири в Миколаєві та понад 1,7 мільйона заробітньої плати 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім задекларував понад 1,7 млн грн зарплати за рік, Mercedes-Benz за 149 тис. доларів, декілька квартир та значні заощадження у готівці.

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Українців попередили про пилову бурю у двох областях

Сьогодні, 29 березня, у багатьох областях України очікуються пориви вітру до 20 м/с. В Одеській та Миколаївській областях оголошено про пилову бурю.

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Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

В Україні завершується опалювальний сезон. Уряд розпочинає підготовку до наступної зими, відновлюючи інфраструктуру та модернізуючи тепломережі.

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Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.

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Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.

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В Україні існують проблеми з водними ресурсами, особливо через війну. Для обліку води запровадять моніторинг за європейськими стандартами, перший пілотний проєкт вже реалізується на Закарпатті.

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