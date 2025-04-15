Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.