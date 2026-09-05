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The New York Times

росія заявила про нові удари по Україні попри пропозицію Зеленського

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Зеленський запропонував повітряне перемир’я на час візиту посланців Трампа. росія заявила про нічні удари по регіонах України.

росія заявила про нові удари по Україні попри пропозицію Зеленського

Російське міноборони вранці 5 вересня публічно оголосило про нові удари по Україні. Це сталося після пропозиції Президента України Володимира Зеленського про повітряне перемир'я на час візиту посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, пише УНН.

Що сказав Зеленський

Президент Зеленський у вечірньому зверненні 4 вересня підтвердив, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в росії. Стів Віткофф та Джаред Кушнер, з його слів, відвідають москву і в неділю, 6 вересня, відвідають Київ.

"Так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом", - сказав Зеленський.

Віткофф і Кушнер у неділю відвідають Київ - Зеленський04.09.26, 19:48 • 20644 перегляди

Заява російського міноборони

Утім, вранці 5 вересня міноборони росії заявило про нові удари по Україні. Там стверджували, що "сьогодні вночі (...) завдано групового удару високоточною зброєю наземного базування та ударними безпілотними літальними апаратами великої дальності" по об'єктах у Дніпропетровській області, у Миколаєві, Миколаївській та Одеській областях.

росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами - скільки збили і де є влучання05.09.26, 08:59 • 7654 перегляди

Юлія Шрамко

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