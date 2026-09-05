россия заявила о новых ударах по Украине несмотря на предложение Зеленского

Российское минобороны утром 5 сентября публично объявило о новых ударах по Украине. Это произошло после предложения Президента Украины Владимира Зеленского о воздушном перемирии на время визита посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет УНН.

Что сказал Зеленский

Президент Зеленский в вечернем обращении 4 сентября подтвердил, что американские представители будут в ближайшие дни в Украине, а также в россии. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по его словам, посетят москву, а в воскресенье, 6 сентября, — Киев.

"Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о россии. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну а россия должна зеркально обеспечить тишину без своих воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", — сказал Зеленский.

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Заявление российского минобороны

Тем не менее утром 5 сентября минобороны россии заявило о новых ударах по Украине. Там утверждали, что "сегодня ночью (...) нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности" по объектам в Днепропетровской области, в Николаеве, Николаевской и Одесской областях.

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