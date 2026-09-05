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The New York Times

россия заявила о новых ударах по Украине несмотря на предложение Зеленского

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Зеленский предложил воздушное перемирие на время визита посланников Трампа. россия заявила о ночных ударах по регионам Украины.

россия заявила о новых ударах по Украине несмотря на предложение Зеленского

Российское минобороны утром 5 сентября публично объявило о новых ударах по Украине. Это произошло после предложения Президента Украины Владимира Зеленского о воздушном перемирии на время визита посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет УНН.

Что сказал Зеленский

Президент Зеленский в вечернем обращении 4 сентября подтвердил, что американские представители будут в ближайшие дни в Украине, а также в россии. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по его словам, посетят москву, а в воскресенье, 6 сентября, — Киев.

"Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о россии. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну а россия должна зеркально обеспечить тишину без своих воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", — сказал Зеленский.

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский04.09.26, 19:48 • 20629 просмотров

Заявление российского минобороны

Тем не менее утром 5 сентября минобороны россии заявило о новых ударах по Украине. Там утверждали, что "сегодня ночью (...) нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности" по объектам в Днепропетровской области, в Николаеве, Николаевской и Одесской областях.

россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попадания05.09.26, 08:59 • 6488 просмотров

Юлия Шрамко

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