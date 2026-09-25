Что празднуют 25 сентября в Украине и мире

25 сентября в мире отмечают Всемирный день фармацевта под эгидой FIP, Всемирный день лёгких и Всемирный день мечты, а Мозамбик празднует День вооружённых сил. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобную Евфросинию Александрийскую и преподобного Сергия Радонежского, пишет УНН.

Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day)

Официальная международная профессиональная дата, учреждённая в 2009 году Советом Международной фармацевтической федерации (FIP) на конгрессе в Стамбуле. Дата выбрана в честь основания FIP 25 сентября 1912 года.

Цель дня — подчеркнуть важную роль фармацевтических специалистов, учёных и провизоров в обеспечении глобального здоровья, повышении безопасности медикаментозной терапии, разработке новейших вакцин и лекарств, а также предоставлении квалифицированных консультаций пациентам во всём мире.

Всемирный день лёгких (World Lung Day)

Глобальная медико-просветительская дата, учреждённая Форумом международных респираторных обществ (FIRS) в 2017 году. Мероприятие призвано привлечь внимание мирового сообщества к проблеме заболеваний органов дыхания, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), астма, туберкулёз, пневмония и рак лёгких.

День подчёркивает важность чистого воздуха, отказа от табакокурения, ранней диагностики с помощью спирометрии и вакцинации для сохранения дыхательной системы.

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Всемирный день мечты (World Dream Day)

Неофициальный международный праздник, учреждённый в 2012 году преподавательницей Колумбийского университета Озиомой Эгвуонву.

Цель дня — побудить людей, сообщества и организации чётко формулировать свои глобальные и личные цели, превращать мечты в конкретные стратегии и действия, а также объединять усилия для создания позитивных социальных изменений, инноваций и улучшения качества жизни на планете.

Международный день осведомлённости об атаксии (International Ataxia Awareness Day)

Глобальная медицинская дата, посвящённая повышению осведомлённости общества и медицинских специалистов об атаксии — группе нервно-мышечных расстройств, характеризующихся нарушением координации движений, речи и равновесия.

День призывает расширять научные исследования для поиска эффективного лечения генетических и приобретённых форм атаксии, а также поддерживать пациентов и их семьи.

День вооружённых сил Мозамбика

Официальный государственный праздник в память о 25 сентября 1964 года, когда Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) под руководством Эдуарду Мондлане начал вооружённое восстание против португальского колониального господства в провинции Кабу-Делгаду.

День чествует военнослужащих и ветеранов освободительной войны и отмечается торжественными парадами, возложением цветов к мемориалам и культурными мероприятиями.

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День Республики в Руанде

Памятная национальная дата в честь референдума 25 сентября 1961 года, организованного под надзором ООН.

Во время плебисцита население страны большинством голосов отменило монархическую систему и проголосовало за создание республиканского строя, что стало решающим шагом к обретению полной независимости от Бельгии.

День памяти преподобной Евфросинии Александрийской

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобной Евфросинии Александрийской — христианской святой V века, которая, стремясь посвятить жизнь Богу и избежать нежеланного брака, тайно покинула дом, облачилась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем монаха Измарагда.

Она провела в строгом аскетическом послушании 38 лет, прославившись духовными добродетелями, и лишь перед самой смертью открыла тайну своему отцу Пафнутию.

По старому календарю верующие отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, завершая восьмидневное молитвенное почитание рождения Девы Марии.

Также в этот день чтят память священномученика Автонома, епископа Италийского, который в конце III века во время преследований Диоклетиана переселился в Вифинию, обратил в христианство многих язычников и построил храм в честь архангела Михаила, где принял мученическую смерть от рук языческой толпы.

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