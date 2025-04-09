В столице Чада Нджамене прозвучали выстрелы возле президентского дворца. Министр иностранных дел заявил, что военные контролируют ситуацию и защищают президента.
Президент уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Мозамбике. На ее место назначен Ростислав Троненко, о чем свидетельствуют соответствующие указы главы государства.
В столице Чада Нджамене произошла стрельба возле президентского дворца после прибытия колонны военной техники. По предварительным данным, это была попытка нападения боевиков «Боко Харам», есть погибшие и раненые.
Ученые обнаружили необычные адаптации животных к урбанизации и человеческой деятельности. Среди изменений - более короткие крылья у ласточек, бледные раковины улиток и безымянные слоны в Африке.
Более 2000 мозамбикских семей бежали в Малави из-за массовых беспорядков после спорных выборов. Протесты привели к 252 погибшим, а также к бегству 1500 заключенных во время тюремного бунта.
Американские военные совершили авиаудар на юге Сомали, уничтожив двух боевиков «Аль-Шабааб», связанного с «Аль-Каидой», включая старшего командира. Атака произошла в 10 км от города Куино Барроу.
В Мозамбике циклон «Чидо» унес жизни 94 человек и ранил 768 человек. Стихия со скоростью ветра 260 км/ч повлияла на более 622 тысячи жителей и нанесла значительный ущерб инфраструктуре.
МИД Украины выразил решительный протест из-за визита делегации Панафриканского парламента на оккупированную территорию Донецкой области. Делегация из 12 африканских стран приняла участие в российской пропагандистской акции.
Французская территория Майотта пострадала от мощного циклона со скоростью ветра более 225 км/ч. Спасатели ищут уцелевших среди разрушенных поселений, а население испытывает острую нехватку воды и пищи.
В Танзании гамбийских хомяковых крыс учат выявлять контрабанду среди грузов. Ранее эти животные успешно использовались для разминирования территорий, в частности в Камбодже.
Пять стран Южной Африки объявили чрезвычайное положение из-за исторически сильной засухи. 21 миллион детей в регионе недоедает, а для оказания помощи требуется 335 миллионов евро.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung объявил победителей альтернативной Нобелевской премии. Среди лауреатов - палестинский правозащитник, активистки из Филиппин и Мозамбика, а также британский исследовательский проект.
С момента запуска инициативы "Зерно из Украины" осенью 2022 года Украина экспортировала 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии, обеспечив продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.
Украина впервые отправляет 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы "Grain from Ukrain".
Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв за последние 7 месяцев 7 новых посольств в таких странах, как Мавритания, Кот-д'Ивуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбик и др. Конго, и планирует открыть еще 3 посольства в Танзании, Камеруне и Судане.
Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности. Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки, сообщил Зеленский.
В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.
Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.
По меньшей мере 91 человек, в том числе много детей, погибли, когда переполненный самодельный паром затонул у северного побережья Мозамбика.
Папа Франциск призвал к прекращению войн, в том числе в Украине, и выразил надежду на всеобщий обмен всех пленных между россией и Украиной.