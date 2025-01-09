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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике: кто возглавит дипмиссию

Киев  •  УНН

 • 4552 просмотра

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Президент уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Мозамбике. На ее место назначен Ростислав Троненко, о чем свидетельствуют соответствующие указы главы государства.

Президент Владимир Зеленский уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Республике Мозамбик. На ее место назначил Ростислава Троненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы главы государства, опубликованные на сайте Президента Украины.

Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик

- говорится в указе №19/2025.

Указом №18/2025 с этой должности была уволена Любовь Абравитова.

"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству", - говорится в документе.

Напомним

Президент Украины согласовал назначение более 30 новых украинских послов. Среди них Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - в НАТО, Андрей Мельник - в ООН.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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