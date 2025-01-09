Зеленский сменил посла Украины в Мозамбике: кто возглавит дипмиссию
Киев • УНН
Президент уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Мозамбике. На ее место назначен Ростислав Троненко, о чем свидетельствуют соответствующие указы главы государства.
Президент Владимир Зеленский уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Республике Мозамбик. На ее место назначил Ростислава Троненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы главы государства, опубликованные на сайте Президента Украины.
Назначить Троненко Ростислава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мозамбик
Указом №18/2025 с этой должности была уволена Любовь Абравитова.
"Уволить Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике Абравитову Любовь Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мозамбик по совместительству", - говорится в документе.
Напомним
Президент Украины согласовал назначение более 30 новых украинских послов. Среди них Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - в НАТО, Андрей Мельник - в ООН.