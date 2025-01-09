Зеленський змінив посла України в Мозамбіку: хто очолить дипмісію
Київ • УНН
Президент звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Мозамбіку. На її місце призначено Ростислава Троненка, про що свідчать відповідні укази глави держави.
Президент Володимир Зеленський звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Республіці Мозамбік. На її місце призначив Ростислава Троненка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази глави держави, опубліковані на сайті Президента України.
Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік
Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.
"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом", - йдеться у документі.
Нагадаємо
Президент України погодив призначення більше 30 нових українських послів. Серед них Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - в НАТО, Андрій Мельник - в ООН.