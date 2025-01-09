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Зеленський змінив посла України в Мозамбіку: хто очолить дипмісію

Київ • УНН

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Президент звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Мозамбіку. На її місце призначено Ростислава Троненка, про що свідчать відповідні укази глави держави.

Президент Володимир Зеленський звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Республіці Мозамбік. На її місце призначив Ростислава Троненка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази глави держави, опубліковані на сайті Президента України.

Призначити Троненка Ростислава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мозамбік

- йдеться в указі №19/2025.

Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.

"Звільнити Надзвичайного і повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом", - йдеться у документі.

Нагадаємо

Президент України погодив призначення більше 30 нових українських послів. Серед них Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - в НАТО, Андрій Мельник - в ООН.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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