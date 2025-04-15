У столиці Чаду Нджамені пролунали постріли біля президентського палацу. Міністр закордонних справ заявив, що військові контролюють ситуацію та захищають президента.
Президент звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Мозамбіку. На її місце призначено Ростислава Троненка, про що свідчать відповідні укази глави держави.
У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу після прибуття колони військової техніки. За попередніми даними, це була спроба нападу бойовиків "Боко Харам", є загиблі та поранені.
Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.
Понад 2000 мозамбікських сімей втекли до Малаві через масові заворушення після спірних виборів. Протести призвели до 252 загиблих, а також до втечі 1500 ув'язнених під час тюремного бунту.
Американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.
У Мозамбіку циклон "Чідо" забрав життя 94 людей та поранив 768 осіб. Стихія зі швидкістю вітру 260 км/год вплинула на понад 622 тисячі жителів та завдала значної шкоди інфраструктурі.
МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.
Французька територія Майотта постраждала від потужного циклону зі швидкістю вітру понад 225 км/год. Рятувальники шукають вцілілих серед зруйнованих поселень, а населення відчуває гостру нестачу води та їжі.
У Танзанії гамбійських хом'якових щурів навчають виявляти контрабанду серед вантажів. Раніше ці тварини успішно використовувались для розмінування територій, зокрема в Камбоджі.
П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.
З моменту запуску ініціативи "Зерно з України" восени 2022 року Україна експортувала 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, забезпечивши продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.
Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.
Україна активно розширює свою дипломатичну присутність в Африці, відкривши за останні 7 місяців 7 нових посольств в таких країнах, як Мавританія, Кот-д'івуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбік та ін Конго, і планує відкрити ще 3 посольства в Танзанії, Камеруні та Судані.
Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості. Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки, повідомив Зеленський.
В ЄС схвалили надання нелетальної військової допомоги Грузії на суму 30 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.
Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.
Щонайменше 91 людина, в тому числі багато дітей, загинули, коли переповнений саморобний пором затонув біля північного узбережжя Мозамбіку.
Папа Франциск закликав до припинення воєн, в тому числі в Україні, і висловив надію на загальний обмін всіх полонених між росією і Україною.