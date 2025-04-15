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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1202 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: ситуація під контролем

У столиці Чаду Нджамені пролунали постріли біля президентського палацу. Міністр закордонних справ заявив, що військові контролюють ситуацію та захищають президента.

Війна • 9 січня, 08:04 • 22505 перегляди

Зеленський змінив посла України в Мозамбіку: хто очолить дипмісію

Президент звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Мозамбіку. На її місце призначено Ростислава Троненка, про що свідчать відповідні укази глави держави.

Політика • 8 січня, 23:25 • 24042 перегляди

Стрілянина біля президентського палацу в Чаді: повідомляють про напад бойовиків

У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу після прибуття колони військової техніки. За попередніми даними, це була спроба нападу бойовиків "Боко Харам", є загиблі та поранені.

Війна • 8 січня, 22:27 • 26164 перегляди

Від безбивних слонів до равликів: як тварини пристосовуються до людської діяльності

Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.

Новини Світу • 6 січня, 13:18 • 94497 перегляди

Жителі Мозамбіку тікають до сусіднього Малаві через масові заворушення у країні

Понад 2000 мозамбікських сімей втекли до Малаві через масові заворушення після спірних виборів. Протести призвели до 252 загиблих, а також до втечі 1500 ув'язнених під час тюремного бунту.

Новини Світу • 27 грудня, 16:27 • 21374 перегляди

США завдали авіаудару по "Аль-Шабааб" у Сомалі: загинули 2 представники джихадистського формування

Американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.

Новини Світу • 27 грудня, 08:43 • 16040 перегляди

У Мозамбіку кількість жертв циклону "Чідо" зросла до 94

У Мозамбіку циклон "Чідо" забрав життя 94 людей та поранив 768 осіб. Стихія зі швидкістю вітру 260 км/год вплинула на понад 622 тисячі жителів та завдала значної шкоди інфраструктурі.

Новини Світу • 22 грудня, 22:46 • 20221 перегляди

Африканські парламентарі відвідали окуповану Донеччину та наробили абсурдних заяв. Україна різко відреагувала

МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.

Війна • 16 грудня, 18:57 • 27598 перегляди

Циклон "Чідо" спустошив французьку Майотту: сотні людей могли загинути

Французька територія Майотта постраждала від потужного циклону зі швидкістю вітру понад 225 км/год. Рятувальники шукають вцілілих серед зруйнованих поселень, а населення відчуває гостру нестачу води та їжі.

Новини Світу • 16 грудня, 07:25 • 14120 перегляди

Африканських щурів-саперів перекинули на боротьбу з контрабандою

У Танзанії гамбійських хом'якових щурів навчають виявляти контрабанду серед вантажів. Раніше ці тварини успішно використовувались для розмінування територій, зокрема в Камбоджі.

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Південь Африки потерпає від сильної посухи: 21 мільйон дітей страждає від недоїдання

П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.

Новини Світу • 15 жовтня, 22:34 • 15419 перегляди

У Стокгольмі оголосили переможців альтернативної Нобелівської премії

Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.

Новини Світу • 3 жовтня, 11:48 • 12957 перегляди

Україна експортувала понад 221 000 тонн зерна до 10 країн світу в рамках ініціативи "Зерно з України

З моменту запуску ініціативи "Зерно з України" восени 2022 року Україна експортувала 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, забезпечивши продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

Економіка • 1 липня, 22:50 • 30378 перегляди

Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках “Grain from Ukraine” до країн Африки

Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.

Економіка • 12 червня, 16:13 • 55016 перегляди

За останні 7 місяців МЗС відкрило 7 нових посольств в Африці

Україна активно розширює свою дипломатичну присутність в Африці, відкривши за останні 7 місяців 7 нових посольств в таких країнах, як Мавританія, Кот-д'івуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбік та ін Конго, і планує відкрити ще 3 посольства в Танзанії, Камеруні та Судані.

Політика • 7 червня, 17:12 • 41961 перегляди

Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку

Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості. Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки, повідомив Зеленський.

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Посли ЄС схвалили пакет допомоги для Грузії на 30 мільйонів євро - ЗМІ

В ЄС схвалили надання нелетальної військової допомоги Грузії на суму 30 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Новини Світу • 8 травня, 12:08 • 22022 перегляди

Сомалійські пірати звільнили вантажне судно Бангладеш після сплати викупу

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Кримінал та НП • 14 квітня, 19:40 • 26812 перегляди

Україна не має послів у 30 країнах. У МЗС оприлюднили перелік

Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.

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Біля Мозамбіку сталася корабельна аварія: щонайменше 90 загиблих

Щонайменше 91 людина, в тому числі багато дітей, загинули, коли переповнений саморобний пором затонув біля північного узбережжя Мозамбіку.

Суспільство • 7 квітня, 23:10 • 100440 перегляди

Папа Франциск у пасхальному зверненні згадав Україну, та закликав до обміну заручниками

Папа Франциск закликав до припинення воєн, в тому числі в Україні, і висловив надію на загальний обмін всіх полонених між росією і Україною.

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