росія масштабує пропаганду в Африці: ГУР попереджає про інформаційну експансію кремля
Київ • УНН
Російська Федерація активно нарощує пропагандистську присутність в Африці, використовуючи RT та ТАСС для мовлення у понад 40 країнах шістьма мовами. ГУР попереджає про запуск навчальних програм для журналістів та створення нових інформаційних центрів під контролем ФСБ.
російська федерація активно розширює свою пропагандистську присутність на африканському континенті. RT та ТАСС ведуть мовлення у понад 40 країнах шістьма мовами, запускають навчальні програми для журналістів та готують нові інформаційні центри під контролем фсб втілюючи стратегію ресурсної та культурної експансії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України передає УНН.
Держава-агресор росія масштабує пропагандистську мережу в Африці
Як зазначається російська федерація активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ - зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.
На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії
російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора
За його даними присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60.
Паралельно RT впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу медійників.
З червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі. Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього у рф вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.
Свої мережі в Африці також активно розбудовує агентство ТАСС. У планах - відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем фсб росії
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