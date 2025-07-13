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росія масштабує пропаганду в Африці: ГУР попереджає про інформаційну експансію кремля

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Російська Федерація активно нарощує пропагандистську присутність в Африці, використовуючи RT та ТАСС для мовлення у понад 40 країнах шістьма мовами. ГУР попереджає про запуск навчальних програм для журналістів та створення нових інформаційних центрів під контролем ФСБ.

росія масштабує пропаганду в Африці: ГУР попереджає про інформаційну експансію кремля

російська федерація активно розширює свою пропагандистську присутність на африканському континенті. RT та ТАСС ведуть мовлення у понад 40 країнах шістьма мовами, запускають навчальні програми для журналістів та готують нові інформаційні центри під контролем фсб втілюючи стратегію ресурсної та культурної експансії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України передає УНН.

Держава-агресор росія масштабує пропагандистську мережу в Африці

- заявив представник ГУР МО України.

Як зазначається російська федерація активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ - зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.

На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії

- додають у ГУР.

російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора

- зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

За його даними присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60.

Паралельно RT впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу медійників.

З червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі. Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього у рф вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.

Свої мережі в Африці також активно розбудовує агентство ТАСС. У планах - відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем фсб росії

- повідомляють у ГУР.

ГУР назвало ім'я росіянина, який причетний до удару по “Охматдиту”08.07.25, 09:30 • 2404 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Сенегал
Ангола
Мозамбік
Алжир
Ефіопія
Африка
Демократична Республіка Конго
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