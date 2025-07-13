росія масштабує пропаганду в Африці: ГУР попереджає про інформаційну експансію кремля

російська федерація активно розширює свою пропагандистську присутність на африканському континенті. RT та ТАСС ведуть мовлення у понад 40 країнах шістьма мовами, запускають навчальні програми для журналістів та готують нові інформаційні центри під контролем фсб втілюючи стратегію ресурсної та культурної експансії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України передає УНН.

Як зазначається російська федерація активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ - зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.

На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії