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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия масштабирует пропаганду в Африке: ГУР предупреждает об информационной экспансии Кремля

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Российская Федерация активно наращивает пропагандистское присутствие в Африке, используя RT и ТАСС для вещания в более чем 40 странах на шести языках. ГУР предупреждает о запуске учебных программ для журналистов и создании новых информационных центров под контролем ФСБ.

Россия масштабирует пропаганду в Африке: ГУР предупреждает об информационной экспансии Кремля

Российская Федерация активно расширяет свое пропагандистское присутствие на африканском континенте. RT и ТАСС вещают более чем в 40 странах на шести языках, запускают учебные программы для журналистов и готовят новые информационные центры под контролем ФСБ, воплощая стратегию ресурсной и культурной экспансии.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Государство-агрессор Россия масштабирует пропагандистскую сеть в Африке

- заявил представитель ГУР МО Украины.

Как отмечается, Российская Федерация активно наращивает влияние на информационное пространство Африканского континента. Для продвижения кремлевских нарративов активно используются ресурсы государственных СМИ - в частности, агентства ТАСС и телеканала RT.

На сегодняшний день вещание российских пропагандистских медиа ведется более чем в 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года начат перевод контента на португальский для рынков Мозамбика и Анголы. До конца года планируется запуск вещания на амхарском для аудитории в Эфиопии

- добавляют в ГУР.

Российская пропаганда — это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели — территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора

- отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его данным, присутствие RT на континенте растет. Только за два года количество африканских телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60.

Параллельно RT внедряет образовательные программы для местных журналистов: в 2024 году подготовку по российским стандартам прошли более тысячи медийщиков.

С июня 2025 года начато и очное обучение в Аддис-Абебе. Аналогичные программы планируют масштабировать и на другие страны. Для этого в РФ уже начали подбор кадров, которые будут возглавлять "корреспондентские пункты" и одновременно координировать образовательные центры.

Свои сети в Африке также активно развивает агентство ТАСС. В планах - открытие корреспондентских бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других африканских странах. Подбор персонала для этих структур происходит под контролем ФСБ России

- сообщают в ГУР.

ГУР назвало имя россиянина, причастного к удару по "Охматдету"08.07.25, 09:30 • 2404 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Сенегал
Ангола
Мозамбик
Алжир
Эфиопия
Африка
Демократическая Республика Конго
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