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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27934 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перенос встречи контактной группы по Украине подтвердило американское командование - dpa

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Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"

Госсекретарь США Энтони Блинкен откладывает поездку в Германию из-за урагана «Милтон». Заседание «Рамштайн» может быть перенесено и объединено со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября.

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Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

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Чемпионат мира-2024 по футзалу: Украина одержала первую победу

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В Анголе открылась выставка с доказательствами российских военных преступлений в Украине

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Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.

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Обсудили саммит мира и евроатлантическое будущее Украины: Кулеба провел разговор с главой МИД Исландии

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