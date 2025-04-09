В Анголе запланированы мирные переговоры между правительством ДРК и повстанцами M23, которых поддерживает Руанда. Конфликт продолжается с января 2025 года, погибли тысячи людей, сотни тысяч покинули дома.
Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.
МИД Украины осудил действия повстанцев M23, которые захватили город Гома в ДР Конго. Украина готова предоставить гуманитарную помощь и поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках Луандийского процесса.
Президент Зеленский провел переговоры с президентом Анголы Жуау Лоренсу. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и договорились о возможном визите ангольского лидера в Украину.
Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества.
Пять стран Южной Африки объявили чрезвычайное положение из-за исторически сильной засухи. 21 миллион детей в регионе недоедает, а для оказания помощи требуется 335 миллионов евро.
Андрей Сибига обсудил с Тете Антониу двустороннюю повестку дня и пути расширения сотрудничества. Министр поблагодарил Анголу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен откладывает поездку в Германию из-за урагана «Милтон». Заседание «Рамштайн» может быть перенесено и объединено со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября.
Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.
Украина разгромила Францию со счетом 7:1 в матче за третье место на ЧМ-2024 по футзалу. Это первая медаль сборной Украины на чемпионатах мира по этому виду спорта.
Украинская футзальная сборная одержала первую победу на чемпионате мира-2024, обыграв Анголу со счетом 7:2. Матч состоялся в Ташкенте в рамках второго тура группового этапа турнира.
В столице Анголы представили фотовыставку с задокументированными российскими военными преступлениями в Украине.
Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Исландии Тардис Коллбрунн предстоящий Глобальный мирный саммит в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины.
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.