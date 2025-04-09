Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.