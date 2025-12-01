Президент Евросовета созывает лидеров ЕС на неформальную встречу в феврале

Президент Европейского совета Антониу Кошта намерен созвать лидеров ЕС на неформальную выездную встречу в сельской местности Бельгии в следующем феврале, чтобы обсудить конкурентоспособность Европы, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Встреча глав государств и правительств блока состоится 12 февраля в замке Алден-Бизен, окруженном рвом комплексе XVI века в восточном бельгийском регионе Лимбург, сказал Кошта в интервью португальской ежедневной газете Expresso.

Неформальный саммит по вопросам конкурентоспособности состоится всего через несколько месяцев после того, как лидеры обсудили предложение Европейской комиссии способствовать общеевропейскому промышленному возрождению путем объединения средств на исследования, оборону и инновации в бюджете ЕС на 2028-2035 годы.

Незадолго до вступления в должность год назад президент Евросовета заявил, что хочет организовывать периодические неформальные встречи лидеров ЕС, где они могли бы обсуждать широкие стратегические темы без необходимости делать окончательных выводов. Целью было создать пространство для тех дебатов, которые регулярно срывали официальные саммиты под председательством предшественника Кошты, Шарля Мишеля.

Хотя Кошта хотел провести эти встречи за пределами столицы Бельгии, проблемы безопасности заставили его провести первое из этих мероприятий в центральном дворце Эгмонт в Брюсселе в прошлом феврале. Во время этой сессии лидеры ЕС обсудили вопросы, связанные с более широкой темой европейской обороны. На прошлой неделе лидеры блока посетили неформальную встречу в Луанде в Анголе, где переговоры были сосредоточены на текущих усилиях по обеспечению прочного мира в Украине.

Во время развернутого интервью Expresso, которое ознаменовало его первый год председательства в Евросовете, Кошта сказал, что самым большим вызовом, с которым он столкнулся, была стабилизация отношений между ЕС и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, эта цель была достигнута, но он признал, что динамика между Брюсселем и Вашингтоном "другая", чем когда-то.

Кошта сказал, что для ЕС крайне важно "сохранять спокойствие, невозмутимость и продолжать стремиться к конструктивному диалогу" в отношениях с Трампом, и отметил, что отношения между Брюсселем и Вашингтоном не являются "отношениями равных". Он отметил, что ЕС состоит из 27 стран-членов, "каждая из которых имеет свою собственную политику и интересы", тогда как США действуют как единое федеральное образование.

