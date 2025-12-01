Президент Євроради скликає лідерів ЄС на неформальну зустріч у лютому

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта має намір скликати лідерів ЄС на неформальну виїзну зустріч у сільській місцевості Бельгії наступного лютого, щоб обговорити конкурентоспроможність Європи, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зустріч глав держав та урядів блоку відбудеться 12 лютого в замку Алден-Бізен, оточеному ровом комплексі XVI століття у східному бельгійському регіоні Лімбург, сказав Кошта в інтерв'ю португальській щоденній газеті Expresso.

Неформальний саміт з питань конкурентоспроможності відбудеться лише через кілька місяців після того, як лідери обговорили пропозицію Європейської комісії сприяти загальноєвропейському промисловому відродженню шляхом об'єднання коштів на дослідження, оборону та інновації в бюджеті ЄС на 2028-2035 роки.

Незадовго до вступу на посаду рік тому президент Євроради заявив, що хоче організовувати періодичні неформальні зустрічі лідерів ЄС, де вони могли б обговорювати широкі стратегічні теми без необхідності робити остаточних висновків. Метою було створити простір для тих дебатів, які регулярно зривали офіційні саміти під головуванням попередника Кошти, Шарля Мішеля.

Хоча Кошта хотів провести ці зустрічі за межами столиці Бельгії, проблеми безпеки змусили його провести перший із цих заходів у центральному палаці Егмонт у Брюсселі минулого лютого. Під час цієї сесії лідери ЄС обговорили питання, пов'язані з ширшою темою європейської оборони. Минулого тижня лідери блоку відвідали неформальну зустріч у Луанді в Анголі, де переговори були зосереджені на поточних зусиллях щодо забезпечення міцного миру в Україні.

Під час розгорнутого інтерв'ю Expresso, яке ознаменувало його перший рік головування в Єврораді, Кошта сказав, що найбільшим викликом, з яким він зіткнувся, була стабілізація відносин між ЄС та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, ця мета була досягнута, але він визнав, що динаміка між Брюсселем і Вашингтоном "інша", ніж колись.

Кошта сказав, що для ЄС вкрай важливо "зберігати спокій, незворушність і продовжувати прагнути конструктивного діалогу" у відносинах із Трампом, і зазначив, що відносини між Брюсселем і Вашингтоном не є "відносинами рівних". Він зазначив, що ЄС складається з 27 країн-членів, "кожна з яких має свою власну політику та інтереси", тоді як США діють як єдине федеральне утворення.

