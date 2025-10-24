ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта

Голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що рішення щодо фінансування України ЄС прийме у грудні 2025 року. Про це інформує УНН з посиланням на пресконференцію за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.

Деталі

За його словами, головним результатом саміту стало підтвердження тривалої підтримки України.

Ми будемо підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідно, і так довго, доки це буде потрібно - заявив голова Євроради.

Голова Євроради також зазначив, що Єврокомісії доручено якомога швидше підготувати та представити варіанти, які допоможуть Україні захищатися від російської агресії.

Росія повинна взяти це до відома. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від російської агресії і в майбутньому - сказав Кошта.

Він наголосив, що тепер потрібно опрацювати технічні, юридичні та фінансові деталі підтримки, а остаточне рішення буде ухвалене на грудневому засіданні Євроради.

Крім фінансових гарантій, лідери ЄС затвердили 19-й пакет санкцій для посилення тиску на росію та її військові сили. Також домовилися посилити й координувати заходи проти російського "тіньового флоту", який використовується для обходу нафтових санкцій.

Ми продовжуємо використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні, щоб поставити Україну в сильну позицію, якщо і коли почнуться переговори з путіним. Європа не підведе Україну - зауважив він.

Окрему увагу приділили зміцненню обороноздатності ЄС. Антоніу Кошта поінформував про завершення формування основ європейської оборонної стратегії та визначення пріоритетів, зокрема боротьби з безпілотниками та протиповітряної оборони, особливо на східному фланзі. До кінця року мають створити відповідні коаліції, а запуск конкретних проєктів заплановано на початок 2026 року.

"Оборона Європи – це не лише збільшення видатків. Це розумніше використання коштів, співпраця та забезпечення потреб наших громадян. Саме так ми будуємо суверенітет Європи", – додав голова Євроради.

Нагадаємо

У четвер, 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський підсумував результати засідання Європейської ради в Брюсселі, підкресливши, що ЄС зберігає фінансову підтримку України та продовжує посилювати санкційний тиск на росію.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада готує рішення про фінансування потреб України у 2026–2027 роках, включно із закупівлею військової техніки. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що підтримка триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

