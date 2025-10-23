Сьогодні ЄС ухвалить фінансування України на 2026-2027 роки - Кошта

Європейська рада готує рішення про фінансування потреб України у 2026–2027 роках, включно із закупівлею військової техніки. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час спілкування із журналістами заявив, що підтримка триватиме "стільки, скільки буде потрібно", а Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на путіна й надалі, пише УНН.

Деталі

Попри великі очікування, викликані ініціативами президента Трампа, сьогодні очевидно, що, на жаль, ці ініціативи не відповідають добрій волі президента путіна та росії. росія посилює удари по цивільному населенню та цивільним об'єктам, а це означає, що нам необхідно продовжувати підтримувати вашу (українську – ред.) боротьбу за справедливий та міцний світ - заявив президент Європейської Ради.

Сьогодні вранці ми схвалили вже 19 пакет санкцій, спрямованих проти енергетичного сектору росії. І сьогодні у цій Європейській раді ми ухвалимо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включаючи закупівлю військової техніки - додав він.

Кошта підкреслив, що це "дуже потужний сигнал для росії" і що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно, і чого б це не коштувало".

У відповідь Зеленський зазначив, що Україна дуже довго чекала на це рішення і висловив надію, що це "спрацює".

Втім він наголосив, що тиск потрібно посилювати тиск на путіна, щоб зупинити цю війну.

Тиск означає пакети санкцій, далекобійні системи, протиповітряну оборону і, звичайно, фінансову підтримку, про що ми й поговоримо сьогодні разом - підсумував він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій, спрямований проти російських банків, криптовалютних бірж та організацій в Індії та Китаї. ЄС також обмежує пересування російських дипломатів для протидії дестабілізації.