Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА
Київ • УНН
Масштабне знеструмлення охопило Запорізьку область та частину Дніпропетровщини. Енергетики працюють над відновленням живлення, причини з'ясовуються.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масштабне знеструмлення Запорізької області та частини Дніпропетровщини. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами посадовця, причини наразі з’ясовуються, а енергетики вже працюють над відновленням живлення. Більше деталей щодо термінів подачі світла влада пообіцяла надати згодом.
Федоров підкреслив, що усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.
Запоріжці! Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Про всі оновлення інформуватимемо додатково
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер11.01.26, 01:59 • 1660 переглядiв