Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА

10 січня, 11:45 • 15074 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 29943 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 28332 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 26083 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 25302 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31353 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54564 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38978 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38341 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31015 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко10 січня, 15:20 • 3846 перегляди
Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс10 січня, 15:42 • 3956 перегляди
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський10 січня, 15:51 • 4096 перегляди
Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн10 січня, 16:35 • 3790 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 7902 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 36061 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83765 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110304 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81646 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 102689 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9800 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13500 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69723 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71241 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91912 перегляди
Київ • УНН

 • 46 перегляди

Масштабне знеструмлення охопило Запорізьку область та частину Дніпропетровщини. Енергетики працюють над відновленням живлення, причини з'ясовуються.

Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масштабне знеструмлення Запорізької області та частини Дніпропетровщини. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами посадовця, причини наразі з’ясовуються, а енергетики вже працюють над відновленням живлення. Більше деталей щодо термінів подачі світла влада пообіцяла надати згодом.

Федоров підкреслив, що усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Запоріжці! Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Про всі оновлення інформуватимемо додатково

- йдеться у дописі Федорова.

У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер11.01.26, 01:59 • 1660 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпропетровська область
Запорізька область