Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масштабне знеструмлення Запорізької області та частини Дніпропетровщини. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами посадовця, причини наразі з’ясовуються, а енергетики вже працюють над відновленням живлення. Більше деталей щодо термінів подачі світла влада пообіцяла надати згодом.

Федоров підкреслив, що усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Запоріжці! Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Про всі оновлення інформуватимемо додатково - йдеться у дописі Федорова.

